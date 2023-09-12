Avustralya hangi yarım kürede? Avustralya'nın konumu ve harita bilgisi

Avustralya'nın dünya haritasında yer aldığı yarım küre ve konumu hakkında bilgi veren bir makale. Avustralya, Güney Yarımküre'de yer alır ve çevresi Hint Okyanusu, Büyük Okyanus ve Timor Denizi gibi su kütleleri çevreler. Kuzeyde Endonezya, Doğu Timor ve Papua Yeni Gine gibi ülkelerle deniz sınırları bulunurken, batıda Endonezya ile Bali Denizi'nde sınır oluşturur. Avustralya'nın tek kara sınırı ise doğuda Yeni Zelanda'ya ait olan Norfolk Adası ile oluşturur.

Avustralya, dünya haritasında kendine özgü bir yere sahip olan büyük bir kıta ve ülkedir. Ancak, hala birçok kişi için "Avustralya hangi yarım kürede?" ve "Avustralya nerede?" gibi temel soruların yanıtları net değildir. Bu makalede, Avustralya'nın konumu ve harita bilgisi hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilecektir.

AVUSTRALYA NEREDE?

Avustralya, Güney Yarımküre'de yer alır ve çevresini Hint Okyanusu, Büyük Okyanus ve Timor Denizi gibi su kütleleri çevreler. Kuzeyde Endonezya, Doğu Timor ve Papua Yeni Gine gibi ülkelerle deniz sınırları bulunurken, batıda Endonezya ile Bali Denizi'nde sınır oluşturur. Avustralya'nın tek kara sınırı ise doğuda Yeni Zelanda'ya ait olan Norfolk Adası ile oluşturur.

AVUSTRALYA HANGİ YARIM KÜREDE?

Avustralya, Güney Yarımküre'de yer alır. Bu, Avustralya'da mevsimlerin kuzey yarımküre ile zıt dönemlerde yaşandığı anlamına gelir. Örneğin, kuzey yarımkürede yaz yaşanırken, Avustralya'da kış görülür. Güney Yarımküre'de yer alması, Avustralya'nın benzersiz coğrafi özelliklerine ve iklimine katkıda bulunur.

COĞRAFİ ÖZELLİKLER

Avustralya'nın haritası oldukça farklı coğrafi özellikleri yansıtır. Büyük çöller (örneğin, Simpson Çölü ve Tanami Çölü), dağ sıraları (örneğin, Büyük Dividing Sırası), uzun nehirler (örneğin, Murray Nehri), ve renkli mercan resifleri gibi çeşitli özelliklere sahiptir. Ayrıca, ülkenin sahil şeritleri turkuaz renkli denizlerle kaplıdır ve doğal yaşam açısından zengindir.

Avustralya, dünya haritasında Güney Yarımküre'de kendine geniş bir alan ayıran büyük bir kıta ve ülke olarak bulunur. Güney Yarımküre'nin önde gelen ülkelerinden biri olan Avustralya, benzersiz coğrafi özellikleri, vahşi yaşamı ve renkli kültürü ile ünlüdür. Bu yazı, Avustralya'nın konumu ve harita bilgisi hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır.