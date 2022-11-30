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Avustralya - Danimarka maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba Avustralya - Danimarka maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

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Avustralya - Danimarka maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba Avustralya - Danimarka maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

Avustralya - Danimarka maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Avustralya - Danimarka maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Avustralya - Danimarka maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba Avustralya - Danimarka maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Avustralya - Danimarka maç özeti ve detayları haberimizde...

Avustralya - Danimarka maçının özeti sizlerle... Maçın özetini izlemek isteyenler, Avustralya - Danimarka maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 30 Kasım Avustralya - Danimarka maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Avustralya - Danimarka maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? Maçta golleri hangi futbolcular attı? İşte detaylar...

Avustralya - Danimarka maçı 30 Kasım Çarşamba yani bugün saat 18:00 'da başladı.

Avustralya - Danimarka maçı TRT 1'de ekranlara geliyor.

Avustralya - Danimarka maçı şuanda 1-0 devam ediyor. Maçta Avustralya 1-0 önde. Maç 1-0 bitti. Avustralya 3 puanın sahibi oldu.

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Avustralya maçı 1-0 kazandı. Maçta atılan goller şu şekilde:

Avustralya'nın golleri:

  • 60. dakika : Mathew Leckie

MAÇ SONUCU : AVUSTRALYA 1 - 0 DANİMARKA

2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

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Maç, Al Wakrah'da, Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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