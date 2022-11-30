Avustralya - Danimarka maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba Avustralya - Danimarka maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?
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Avustralya - Danimarka maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Avustralya - Danimarka maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Avustralya - Danimarka maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba Avustralya - Danimarka maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Avustralya - Danimarka maç özeti ve detayları haberimizde...
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Avustralya - Danimarka maçı 30 Kasım Çarşamba yani bugün saat 18:00 'da başladı.
Avustralya - Danimarka maçı TRT 1'de ekranlara geliyor.
Avustralya - Danimarka maçı şuanda 1-0 devam ediyor. Maçta Avustralya 1-0 önde. Maç 1-0 bitti. Avustralya 3 puanın sahibi oldu.
Avustralya maçı 1-0 kazandı. Maçta atılan goller şu şekilde:
Avustralya'nın golleri:
- 60. dakika : Mathew Leckie
MAÇ SONUCU : AVUSTRALYA 1 - 0 DANİMARKA
2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
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Maç, Al Wakrah'da, Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak.