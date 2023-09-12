Avustralya'da Rüzgar Festivali'nde Uçurtma Şöleni

Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Rüzgar Festivali'nde renkli ve ilginç uçurtmalar gökyüzünde süzüldü. Festivalde deniz canlılarından memelilere kadar birçok farklı uçurtma sergilendi.

Uçurtma Festivali'nden çeşitli görüntüler

Avustralya soğuk bir kışa veda ederken yeni bir baharı karşılayan Rüzgar Festivali, Pazar günü tam vaktinde ülkenin Sidney kentinde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılmak üzere hilal şeklindeki Bondi Plajı'na akın eden çok sayıda ziyaretçi, bulutsuz ve masmavi gökyüzünü dolduran uçurtmaların cazibesine kapıldı.

Avustralya'nın en büyük uçurtma festivalinde kambur balina, hayalet vatoz ve ahtapot gibi deniz canlılarının yanı sıra zebra ve Sibirya kurdu gibi memelilerden esinlenilerek yapılan uçurtmalar, gökyüzünde sabit bir meltem eşliğinde yan yana süzüldü.

Uçurtmaların dünyasında penguenler artık paytak paytak yürümüyor; şahinlere, martılara, gökkuşağı papağanlarına ve hatta bir uzaylıya karşı kanat çırpıyordu.

Profesyonel sanatçılar, yaratıcı modellerini ve becerilerini sergilemenin büyük gururunu yaşarken, satın aldıkları elmas şeklindeki uçurtmayı gökyüzüne salıp, kıyıya vuran okyanus dalgalarının sesi eşliğinde huzurlu havanın keyfini çıkaran katılımcılar da vardı.

İlki 10 Eylül 1978'de yapılan ve bu sene 45. yıl dönümünü kutlayan Rüzgar Festivali, Sidney kentinin etkinlik takvimindeki en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sidney'den bildiriyor. (XHTV)