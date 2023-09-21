Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayınlandı! Avukatlık asgari ücreti ne kadar, ne zaman güncellenecek?

21 Eylül Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete yayınlandı. Avukatlık asgari ücreti ne kadar ve avukatlık asgari ücret tarifesi ne zaman güncelleneceği merak ediliyor. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, avukatlık asgari ücreti ne kadar olacağı gündeme geliyor. Peki, Avukatlık asgari ücreti ne kadar? Avukatlık asgari ücret tarifesi ne zaman güncellenecek?

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne' ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Avukatlık asgari ücreti ne kadar ve avukatlık asgari ücret tarifesi ne zaman güncelleneceği gündeme geliyor. Avukatlık asgari ücret tarifesi belli olmasının ardından, avukatlık asgari ücreti ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Avukatlık asgari ücreti ne kadar? Avukatlık asgari ücret tarifesi ne zaman güncellenecek? Detaylar haberimizdedir…

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ NE ZAMAN GÜNCELLENECEK?

Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre avukatlara ödenecek asgari ücret 15 bin 800 lira oldu. Dava ücretleri ise 8 bin liradan başlayıp 67 bin liraya kadar çıkabilecek.

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 TL olarak belirlendi. Dava ücretleri ise 8 bin TL ile 67 bin 700 TL arasında olacak. Avukatlara büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 2 bin 300 TL, sonraki her 1 saat için bin 300 TL, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 TL oldu.

Söz konusu tebliğe göre kira sözleşmesi, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi vasiyetname gibi benzeri belgelerin hazırlanması için avukatlara 19 bin lira ücret ödenecek.