Avukatların günü olarak kutlanan Avukatlar Günü'ne özel mesajlar ve sözler merak ediliyor. Nisan Dünya Avukatlar Günü mesajları ve sözleri ile kutlama yapmak isteyen vatandaşlar Avukatlar Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor. Arama motorlarında Avukatlar Günü mesajları ve sözleri! Avukatlar Günü'ne özel mesajlar ve sözler! Avukatlar Günü İnstagram, Facebook mesajları! araması yapılıyor.

Her sene 5 Nisan'da kutlanan Avukatlar Günü ile ilgili mesajlar ve sözler araştırılıyor. Avukatlar ve Avukat tanıdığı olanlar en anlamlı Avukatlar Günü mesajlarını araştırıyor. 3 Ocak 1934 tarihinde İzmir'de Türk Avukatlar Birliği toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda tüm baroların aynı çatı altında toplanması fikri ortaya çıkmıştır. İlerleyen süreçte benzer toplantılar gerçekleştirilmiştir.5 Nisan da Avukatlar Günü ilan edilmiştir. Arama motorlarında Avukatlar Günü mesajları ve sözleri! Avukatlar Günü'ne özel mesajlar ve sözler! Avukatlar Günü İnstagram, Facebook mesajları! aratılıyor.

AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI

• Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.

• Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

• Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında ,hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün varolmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan siz değerli avukatlarımızın 5 nisan avukatlar gününü kutlar saygılar kutlarım.

• Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlıga erismesi ve bu bilincin tüm topluma yerlesmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

• Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Bu vesile ile tüm Avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum.

• Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

• Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım.

• Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.

• Hiçbir şey bir devleti kendi kanunlarını ihlal etmekten daha hızlı yıkamaz. (Thomas Clark) Avukatlar Gününü kutlarım.

• Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

• Müslüman ülkelerdeki adaleti sorduklarında, Onlara Hz. Ömer öldü deyin! Benim ve tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

• Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

• Hukuksuzlukların giderek arttığı hukukun istisna olduğu bir dönemde kalan hukuk namına hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.