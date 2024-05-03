Avukata koltuk değnekleri ile saldıran kadına 14 yıl 14 aya kadar hapis istemi

KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde haciz işlemleri için bir fabrikaya giden avukatı, kendi koltuk değnekleri ile darp eden iş yeri sahibi kadın hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'hakaret' suçlarından ayrı ayrı toplamda 14 yıl 14 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri OSB'de haciz işlemleri için bir fabrikaya giden Avukat Coşkun Özbek, işlemler sırasında fabrika sahibi S.Y.'nin saldırısına uğradı. Coşkun Özbek ve yanında bulunan kadın avukata hakaret ve tehditler savuran S.Y., ayağından yaralı olan ve koltuk değneğinin desteği ile yürüyebilen Özbek'e kendi koltuk değnekleri ile saldırdı. Fabrika sahibi kadının hakaret, tehdit ve koltuk değnekli saldırısı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Serbest bırakıldı

Öte yandan, Avukat Coşkun Özbek'in suç duyurusu sonrası S.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. S.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından denetimli olarak serbest bırakıldı.

Saldırgan kadın hakkında istenen ceza belli oldu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan ve Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, sanık S.Y. hakkında, 'hakaret' suçundan 2 kez, 2 yıl 4 ay hapis, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan da 2 kez, 5 yıl 3 ay hapis olmak üzere toplamda 14 yıl 14 aya kadar hapis cezası istendi.

"Sinirlerime hakim olamayarak, bastonla birkaç kez vurdum"

Avukata bastonla saldıran kadın S.Y.'nin savcılıkta verdiği ifade ise şu şekilde:

"Kızıla birlikte işyerine gittim. İşyeri bahçesinde daha önceden tartışmamız olan avukat Coşkun Özbek'i gördüm. Bir anda sinirlerime hakim olamayarak, elindeki bastonu aldım ve kendime hakim olamayarak, bastonla birkaç kez vurdum. Bu sırada avukat olduğunu öğrendiğim bayan elindeki telefonla görüntümüzü çektiği için elindeki telefonu almaya çalıştım. Bir anlık sinirle bu olay meydana geldi. Bu olaydan dolayı pişmanlık duyuyorum. Kızım olaya dahil olmadı. Olay boyunca beni tutup, sakinleştirmeye çalıştı" dedi.