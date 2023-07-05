Avukat zamlı maaş ne kadar 2023? Avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük avukat maaşı ne kadar? merak ediliyor. Avukat zamlı maaş ne kadar 2023? Avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük avukat maaşı ne kadar? araştırılıyor. İlk 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Peki, Avukat zamlı maaş ne kadar 2023? Avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük avukat maaşı ne kadar?

Avukat zamlı maaş ne kadar 2023? Avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük avukat maaşı ne kadar? araştırılıyor. Avukat zamlı maaş ne kadar 2023? Avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük avukat maaşı ne kadar? merak ediliyor. TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu. Avukat zamlı maaş ne kadar 2023? Avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük avukat maaşı ne kadar? gündeme geliyor. Avukat zamlı maaş ne kadar 2023? Avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük avukat maaşı ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

AVUKAT ZAMLI MAAŞ NE KADAR 2023?

İlk 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Buna göre açıklanacak olan refah payı hariç; memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17.77 zam almaya hak kazandı. İşte memurların alacağı en düşük zam oranları.

Eski avukat maaşı 20.131 TL iken yeni avukat maaşı 23.708 TL olması bekleniyor. Buna göre, avukat zam farkı 3.577 olarak ortaya çıkıyor.

AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte avukat maaşı 23.708 TL olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK AVUKAT MAAŞI NE KADAR?

Son verilere göre Temmuz-Aralık döneminde zamlı maaşlar ise merak ediliyor. En düşün avukat maaşı 23.708 TL olması bekleniyor.