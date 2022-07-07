Son dakika gündem haberine göre İstanbul'un Bakırköy ilçesinde avukat Servet Bakırtaş, öğlen saatlerinde bürosunda vurularak öldürüldü. Bakırtaş'ı öldürdükten sonra hakkında tazminat davası açan Öznur Tufan'ı (71) da Büyükçekmece'deki iş yerinde öldürdüğü belirlenen şüpheli Abdullah T., polis ekiplerince yakalandı. Avukat Servet Bakırtaş kimdir? Avukat Servet Bakırtaş'ı kim öldürdü, katili kimdir? Servet Bakırtaş nereli, kaç yaşında vefat etti?

AVUKAT SERVET BAKIRTAŞ KİMDİR?

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde avukat Servet Bakırtaş, öğlen saatlerinde bürosunda vurularak öldürüldü. Bakırtaş'ı öldürdükten sonra hakkında tazminat davası açan Öznur Tufan'ı (71) da Büyükçekmece'deki iş yerinde öldürdüğü belirlenen şüpheli Abdullah T., polis ekiplerince yakalandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre; avukat Servet Bakırtaş, Bakırköy'ün Karlıktepe mahallesinde, görev yaptığı hukuk bürosunda bugün öğlen saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Bakırtaş'ın cansız bedenini, öğlen verilen yemek arasından sonra büroya dönen bir meslektaşı buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bakırtaş'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, olaydan kısa bir süre sonra Büyükçekmece'deki Spotçular Çarşısı'nda Öznur Tufan isimli bir kadının öldürüldüğü ihbarını aldı. Yapılan araştırmada, her iki olayın failinin de Abdullah T. olduğu tespit edildi. Şüpheli Abdullah T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İddiaya göre; Abdullah T., tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine bu saldırıları gerçekleştirdi. Saldırgan, önce davaya bakan avukat Servet Bakırtaş'ı öldürdü, ardından da Büyükçekmece'deki iş yerinde kendisine dava açan Öznur Tufan'ı silahla vurdu. Öznur Tufan'ın vurulma anı da iş yeri kameralarına yansıdı.

İSTANBUL'DA AVUKATI ÖLDÜREN KİMDİR, KATİL YAKALANDI MI?

Bakırköy'de, tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu dehşet saçtı. Türkoğlu, önce davanın avukatı Servet Bakırtaş'ı bürosunda öldürdü. Saldırgan daha sonra Büyükçekmece'deki iş yerinde kendisine dava açan Öznur Tufan'ı silahla vurarak öldürdü. Saldırgan, Öznur Tufan'ı öldürdüğü Büyükçekmece'de yakalandı.

Abdullah Türkoğlu, bir süre önce Öznur Tufan'ın yeğenini tabanca ile yaraladı. Daha sonra yakalanan saldırgan, çıkartıldığı mahkemece cezalandırılarak, cezaevine gönderildi.

DAVANIN GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Geçtiğimiz aylarda tahliye olan Türkoğlu, Tufan tarafından kendisine açılan tazminat davasını öğrendi. Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı arayan saldırgan, davanın geri çekilmesini istedi. Ancak avukat ve kadın, bu isteği reddetti. Bunun üzerine Türkoğlu, defalarca arayarak tehdit etmeye başladı.

ÖNCE BÜROYU ARDINDAN İŞ YERİNİ BASTI

Davanın geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu, önce Servet Bakırtaş'ın Bakırköy Kartaltepe Mahallesindeki bürosuna gitti. Burada Bakırtaş'ı öldüren Türkoğlu, daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan'ın Büyükçekmece'deki işyerine geldi. Ateş açan Türkoğlu, Tufan'ı boynundan yaraladıktan sonra kaçtı. Öznur Tufan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 71 yaşındaki Öznur Tufan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öznur Tufan'ın vurulduğu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR SENEDEN BERİ TEHDİT EDİYORDU"

Yaşananları anlatan Tufan'ın komşusu, "Olay, Bahçelievler'deki bir tartışmadan çıkıyor. Orada Öznur Tufan'ın yeğenini vurdu. Çok şükür ölmedi. Bu cezaevine girdi. Beş yıl yattı. Bu hapishaneden çıktı. Tazminat davası açılmış. Bu, davayı kaldıramadı. Bir şey yapacak durumda değildi. Bir seneden beri tehdit ediyordu. Çekmediler. Bu da bugün geldi vurdu" dedi.