Serdar Öktem tutuklandı mı, neden tutuklandı soruları gündeme geliyor. Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in suikastına ilişkin soruşturma devam ederken, Avukat Serdar Öktem tutuklandı mı merak ediliyor. Peki, Avukat Serdar Öktem tutuklandı mı?

Sinan Ateş soruşturmasında tutuklu sayısı yükselmeye devam ediyor. Avukat Serdar Öktem tutuklandı mı ve Serdar Öktem neden tutuklandığı merak ediliyor. Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in suikastına ilişkin soruşturmada Avukat Serdar Öktem tutuklandı mı araştırılıyor. Avukat Serdar Öktem tutuklandı mı?

AVUKAT SERDAR ÖKTEM TUTUKLANDI MI?

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in suikastına ilişkin soruşturmada Avukat Serdar Öktem tutuklandı. Sinan Ateş soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e yükseldi.

SİNAN ATEŞ OLAYI NASIL OLDU?