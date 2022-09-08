Avukat mesleğini yapmak isteyenler avukat maaşları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Avukat maaşları ve avukat ücretleri hakkında araştırma yapanlar Avukat maaşları ne kadar? Güncel zamlı avukat maaşları kaç TL? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki, Avukat maaşları ne kadar?

Kariyerini avukatlık mesleği üzerine yapmayı düşünenler Avukat maaşları ne kadar? Güncel zamlı avukat maaşları kaç TL? diye araştırıyor. Peki, Avukat maaşları ne kadar? İşte detaylar haberimizde…

MAAŞ NEDİR?

Maaş; bir kişiye yaptığı işin karşılığı olarak, düzenli şekilde ödenen para. Ücret ise genel anlamıyla maaşı ve ikramiye gibi diğer ödeme çeşitlerini de kapsar. Maaş, İşveren tarafından, çoğunlukla günlük, haftalık veya aylık şekilde ödenir. Maaşın miktarı genellikle bir iş günü veya saati baz alınarak hesaplanır.

MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş hesaplaması yaparken SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisini hesaba katarak işlem yapılır.

Basit bir formüle dökmek gerekirse;

Brüt maaş = net maaş + SGK primi + damga vergisi + gelir vergisi + işsizlik primi şeklinde hesaplanabilir.

AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR?

Avukat maaşları 5.500 ile 16.000 arasında değişkenlik gösteriyor.