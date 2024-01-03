Avukat maaşı ne kadar oldu 2024? Zamlı avukat maaşları kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumu; memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıkladı. Bununla birlikte avukat maaşları da gündeme gelmeye devam ediyor. Ayrıca, enflasyon aralıkta yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Avukat maaşı ne kadar oldu 2024? Zamlı avukat maaşları kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

AVUKAT MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklini zam oranını belirleyecek olan 2023'ün son enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aralık ayında enflasyon yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda ise yüzde 64.77 oldu. Ara dönemde 31 bin 562 TL alan 1'e 4 kademesindeki bir avukatın maaşı, 47.106,28 TL olacak.