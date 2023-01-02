Avukat maaşı 2023! En düşük avukat maaşı ne kadar, kaç TL? 2023'te avukat maaşı ne kadar olacak? Avukat maaşı kaç para?

Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin yapılan her açıklama yakından takip ediliyor. Peki, Avukat maaşı 2023'te ne kadar kaç TL olacak? Avukat maaşı kaç para olacak? İşte merak edenler için En düşük avukat maaşı ne kadar, kaç TL? Yeni atanan avukat maaşı ne kadar, kaç TL? Kadrolu avukat maaşı ne kadar, kaç TL? 2023 avukat maaşı!

Avukat maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin yapılan her açıklama yakından takip ediliyor. Peki, Avukat maaşı 2023'te ne kadar kaç TL olacak? Avukat maaşı kaç para olacak? İşte merak edenler için En düşük avukat maaşı ne kadar, kaç TL? Yeni atanan avukat maaşı ne kadar, kaç TL? Kadrolu avukat maaşı ne kadar, kaç TL? 2023 avukat maaşı haberimizde...

AVUKAT MAAŞI 2023

Avukatların şu anki maaşları 15 bin 485 TL'dir (Derece 1/4). Avukat maaşları 2023'te yüzde 20 zam gelirse 18 bin 582 TL, yüzde 30 zam gelirse 20 bin 130 TL, yüzde 40 zam gelirse 21 bin 679 TL olacak.

Asgari ücrete 2023'te yapılan zammın ardından avukatların yeni yılda alacağı zam oranı merak konusu oldu. Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinde 6 aylık enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Bu hafta içerisinde açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamıyla birlikte zam oranı da ortaya çıkacak. Netleşecek rakamın üzerine de refah payı verilmesi bekleniyor. İşte olası zam senaryoları...

Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 18 bin 582

Yüzde 30 zam: 20 bin 130

Yüzde 40 zam: 21 bin 679

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON TAHMİNİ

AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Rakamın netleşmesine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız" ifadelerini kulandı.

OLASI ZAM SENARYOLARI

Memurlar için yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zamma göre maaşlar tek tek hesaplandı.

İşte olası zam senaryoları...

Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Şu anki maaş: 9 bin 105 TL

Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL

Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL

Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI