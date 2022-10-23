İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Avukat Filiz Saraç kimdir? İstanbul Barosu yeni başkanı Filiz Saraç kimdir, kaç yaşında, nereli? Filiz Saraç'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir merak etti. Peki, yeni İstanbul baro başkanı Avukat Filiz Saraç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, mesleği nedir? İşte detaylar...

Filiz Saraç kimdir? Avukat Filiz Saraç kaç yaşında? gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. 144 sandıktan çıkan oylara göre baronun yeni başkanı Filiz Saraç oldu. Saraç, İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı olma unvanını da eline geçirmiş oldu. Peki, Avukat Filiz Saraç kimdir? İstanbul Barosu yeni başkanı Filiz Saraç kimdir, kaç yaşında, nereli? Filiz Saraç'ın hayatı, biyografisi ve kariyeri nedir? Bilgiler sizlerle...

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI KİM OLDU 2022?

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç oldu.

AVUKAT FİLİZ SARAÇ KİMDİR?

Filiz Saraç 1 Mayıs 1968 yılında Trabzon'da doğdu. Avukat olan Filiz Saraç, 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Kamu Hukuku branşında yapmıştır. 32 senedir avukatlık yapan Filiz Saraç, İngiltere'de MBA işletme hazırlık eğitimini tamamlamıştır.

Filiz Saraç doğum tarihi : 1 Mayıs 1968

Filiz Saraç kaç yaşında : 54 yaşında

Filiz Saraç nereli : Trabzon

Filiz Saraç mesleği ne : Avukat, İstanbul Barosu Başkanı

1996 yılında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'na seçilen Avukat Saraç, görevinden istifa ederek Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun kuruluşunda görev aldı. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun Baro Genel Kurulu seçimlerini kazandığı ilk seçim olan 2002 yılından 2004 yılına kadar, Baro Yönetim Kurulu'nda Genel Sekreterlik yaptı. Ayrıca çeşitli dönemlerde Türkiye Barolar Birliği Delegesi olarak seçilmiştir. TBB Eğitim Danışma Kurulu Üyeliği yapmıştır. Avukat Filiz Saraç çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinlikte konuşmacı olarak yer almıştır.8 Mart 2020'de; 1924 yılında kurulan ve 80 şubesi bulunan 'Türk Kadınlar Birliği' tarafından "Toplumda Hukukun Üstünlüğü ve Hak Arama Bilincine Katkıları" nedeni ile Ödüle layık görülmüştür.

Filiz Saraç 23 Ekim 2022 Pazar günü İstanbul Barosu başkanı seçilmiştir.