Avukat Evci, Engin ve Dilan Polat hakkında konuştu: Suçları kesinleşirse 30 yıl hapis yatabilirler

Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Cem İrin'in sorularını yanıtlayan Av. Burak Evci, Dilan Polat ve Engin Polat'ın haklarındaki suçlar kesinleşirse 30 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü söyledi.

"ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE KARA PARA AKLAMININ CEZASI 6 İLA 14 YIL HAPİSTİR"

Haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin alabilecekleri ceza için şunları söyledi: "Burada atılı suçlarla alakalı olarak suç örgütü kurmaktan dolayı yargılanmaları söz konusu olacaktır. Bunu kara para aklama sürecinde TCK 282. maddeye göre kara para aklamanın cezası 3 ila 7 yıl arası hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezasıdır. Örgütlü bir şekilde hareket etmeleri söz konusu ise ki 30 kişinin gözaltına alınması söz konusu. Bu ceza 6 ila 14 yıl arası hapis cezası ve 40 bin güne kadar adli para cezasıdır."

"ENGİN-DİLAN POLAT ÇİFTİ 30 YIL KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR"

"Vergi usul kanununun 359. maddesine muhalefetin söz konusu olduğu söylenmekte. Burada yasa dışı sahte belgelerin düzenlenmesi söz konusudur denilmekte. Bununla alakalı olarak da 3 yıl ila 8 yıl arasında bir hapis cezası öngörülmektedir. Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefetle alakalı bir atılı iddia bulunmaktadır. Bununla alakalı da 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezası gündemdedir. Yani şu an 30 yıla kadar yargılanmaları söz konusu olacaktır."