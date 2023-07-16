BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı, 3 bin nüfuslu Avşa Adası'nda tatilci sayısı 200 bin kişiye ulaştı. Otel ve pansiyonların tamamen dolduğu Avşa'ya ek feribot, deniz otobüsü ve Ro- Ro seferleri düzenleniyor. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, 'Avşa'da su ihtiyacı, arıtılan deniz suyundan karşılanıyor. Her gün Avşa'ya arıtılan 6 bin 500 ton su veriliyor. Marketler, artan talep üzerine deniz araçları ile sürekli yiyecek getiriyorlar' dedi.

BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı, 3 bin nüfuslu Avşa Adası'nda tatilci sayısı 200 bin kişiye ulaştı. Otel ve pansiyonların tamamen dolduğu Avşa'ya ek feribot, deniz otobüsü ve Ro- Ro seferleri düzenleniyor. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Avşa'da su ihtiyacı, arıtılan deniz suyundan karşılanıyor. Her gün Avşa'ya arıtılan 6 bin 500 ton su veriliyor. Marketler, artan talep üzerine deniz araçları ile sürekli yiyecek getiriyorlar" dedi.

Türkiye'nin ada olan tek ilçesi, Marmara ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu Avşa Adası tatilcilerin akınına uğradı. Denizi, kumu güneşi ve eğlencesiyle, özellikle İstanbul ve Bursa'da yaşayanların uğrak noktası olan Avşa Adası'nda tatilci sayısı 200 bine ulaştı. Deniz otobüsü, feribot ve Ro- Ro seferlerinin artırıldığı adada boş otel ve pansiyon kalmadı. Yiyecek sıkıntısı çekilmemesi için ise marketler, çevre ilçelerden temin ettikleri gıda ürünlerini deniz araçlarıyla adaya getiriyor.

Adanın su ihtiyacının ise denizden karşılandığını söyleyen Aksoy, "Avşa'da su ihtiyacı, arıtılan deniz suyundan karşılanıyor. Avşa'ya şu anda günde 6 bin 500 ton su arıtıp veriyoruz. Hiçbir problem yaşamıyoruz" diye konuştu.