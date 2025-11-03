Gayrimenkul sekto¨ru¨nu¨n o¨nemli s¸irketlerinden biri olan portfo¨yu¨nde toplam 250 bin m2 kiralanabilir alana sahip olan Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸. (Avrupakent GYO), 2025 yılı 3. c¸eyrek finansal sonuc¸larını ac¸ıkladı. 30 Eylu¨l 2025 itibarıyla finansal performansını gu¨c¸lendirmeye devam eden Avrupakent GYO, yatırım amac¸lı gayrimenkullerindeki artıs¸ ve portfo¨y c¸es¸itliligˆi ile su¨rdu¨ru¨lebilir bu¨yu¨me stratejisi dogˆrultusunda istikrarlı s¸ekilde ilerledigˆini go¨steriyor.

Aktif Bu¨yu¨klu¨k 47,9 Milyar TL'ye Ulas¸tı, O¨zkaynaklar Gu¨c¸lendi

Finansal borcu bulunmayan Avrupakent GYO, 30 Eylu¨l 2025 tarihi itibarıyla toplam varlıklarını 49,7 milyar TL'ye, o¨zkaynaklarını ise 39,4 milyar TL'ye yu¨kselterek gu¨c¸lu¨ finansal yapısını koruyarak net karı yaklas¸ık 1,7 milyar TL olarak gerc¸ekles¸ti. S¸irketin portfo¨y bu¨yu¨klu¨gˆu¨ 47,4 milyar TL seviyesine ulas¸arak, etkin portfo¨y yo¨netimi stratejilerinin ve su¨rdu¨ru¨lebilir bu¨yu¨me yaklas¸ımının somut bir go¨stergesi oldu.

2025 yılının ilk dokuz ayında Avrupakent GYO; 3 milyar TL tutarında konut satıs¸ı, ArenaPark, ArmoniPark, Forum Trabzon ve digˆer ticari u¨nitelerden 2 milyar TL tutarında kira ve digˆer gelirler elde ederek toplam 5 milyar TL hasılat gerc¸ekles¸tirdi. Sadece u¨c¸u¨ncu¨ c¸eyrekte elde edilen 2,2 milyar TL satıs¸ hasılatı, gec¸en yılın aynı do¨nemine go¨re 210% oranında artıs¸ go¨sterdi.

Aralık 2023'te halka arz olan Avrupakent GYO, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2,8 milyar TL tutarında kar dagˆıtımını gerc¸ekles¸tirdi.

S¸irketin portfo¨yu¨nde yer alan gayrimenkuller; du¨zenli kira gelirleri ve potansiyel degˆer artıs¸larıyla Avrupakent GYO'nun bilanc¸osuna istikrarlı katkı sagˆlamaya devam etmektedir.

Avrupakent GYO, gu¨c¸lu¨ bilanc¸o yapısı ve etkin risk yo¨netimi politikalarıyla finansal sagˆlamlıgˆını korurken, su¨rdu¨ru¨lebilir bu¨yu¨me stratejileri dogˆrultusunda sekto¨rdeki konumunu daha da gu¨c¸lendirmeyi hedeflemektedir.

O¨ne C¸ıkan Satın Alımlar ve Portfo¨y Yapısı

S¸irketin portfo¨yu¨, I·stanbul'un o¨zellikle merkezi ve gelis¸en bo¨lgelerinde konumlanan konut, ofis ve ticari alanları kapsamaktadır. Halka arz olduktan sonra (Aralık 2023) 4,8 milyar TL (KDV haric¸) degˆerinde I·stanbul'un farklı lokasyonlarında bulunan 162 adet ticari u¨niteyi ve Mugˆla/Bodrum'da yer alan Swissotel Resort Bodrum Beach'i satın alarak portfo¨yu¨ne dahil eden Avrupakent GYO, kira geliri potansiyelini artırmayı hedeflemektedir.

S¸irketin konut projelerinden;

Avrupa Konutları S¸is¸li'de 2024 yılı ic¸erisinde konutların o¨n satıs¸larına bas¸lanmıs¸ olup 17 adet ticari u¨nite kira geliri elde etmek amacıyla S¸irket portfo¨yu¨nde tutulmaktadır. Toplam 127 adet konutun oldugˆu projede, 01 Ocak - 30 Eylu¨l 2025 tarihleri arasında toplam 66 adet konut satıs¸ı gerc¸ekles¸mis¸tir.

Avrupa Konutları C¸amlıvadi Projesi, 2022 yılı itibarıyla o¨n satıs¸lara ait dairelerin teslimatları bas¸lamıs¸ olup 01 Ocak – 30 Eylu¨l 2025 tarihleri arasında 73 adet konut satıldı. Hasılat paylas¸ımlı yapılan projenin %60'ı Avrupakent'e ait olup satıs¸a hazır 39 konut bulunmaktadır.

Demir Life Projesi 2024 yılı ic¸erisinde tamamlanmıs¸tır. Kat kars¸ılıgˆı yaptırılan projede 287 konut ve 20 is¸ yeri Avrupakent GYO'ya aittir. Proje kapsamında yer alan ve kiralama amacıyla elde tutulan 20 ticari u¨nite bulunmakta olup 01 Ocak – 30 Eylu¨l 2025 tarihileri arasında 18 adet konut satılmıs¸tır.

Feza Park Villaları Projesi, kat kars¸ılıgˆı yaptırılan projede Avrupakent GYO, 9 adet villaya sahiptir. 01 Ocak – 30 Eylu¨l 2025 tarihileri arasında 1 adet villa satılmıs¸ olup satıs¸a hazır 7 adet villa bulunmaktadır.