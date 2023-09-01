Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın final karşılaşmasının tarihi merak konusu oldu. Türkiye'nin Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale çıkmasının ardından Avrupa Voleybol Şampiyonası finali ne zaman? Türkiye'nin Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündeme taşındı.

Avrupa Voleybol Şampiyonası finali ne zaman? Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın final karşılaşmasının tarihi merak konusu oldu. Türkiye'nin Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale çıkmasının ardından Avrupa Voleybol Şampiyonası finali ne zaman? Türkiye'nin Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündeme taşındı. Detaylar...

VOLEYBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Voleybol Şampiyonası finali 3 Eylül'de oynanacak. Filenin Sultanları, Hollanda-Sırbıstan karşılaşmasının galibiyle 3 Eylül Pazar günü finalde karşılaşacak.

NAMAĞLUP FİNALİST OLDUK

Sultanlar, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda grubunu namağlup lider tamamladı. Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde ise Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu.

FİNAL BRÜKSEL'DE

Brüksel, 3 Eylül Pazar günü yapılacak 3'üncülük ile final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.