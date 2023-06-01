Avrupa ülkelerine vize başvurularındaki sorunlar devam ediyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Avrupa ülkelerine seyahat etmek için yapılan vize başvurularındaki sorunların devam ettiğini ve 2023'te ret oranlarının neredeyse ikiye katlandığını belirtti. Bağlıkaya, yaşanan durumun tamamen siyasi olduğuna dikkat çekti. Vize başvurusu için bekleyen vatandaşlar da, vize için şanslarını denemek istediklerini söyledi. Vize için harcanan paralar seyahat paralarının üstüne çıkmış vaziyette.

Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek için gereken Schengen vizesi başvurularında yaşanan sıkıntı giderek artıyor. Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte yeniden gündeme gelen vize sorunu turistik amaçlı seyahat etmek isteyenlerin yanında iş için gidecek olanları ve sanatçıları da etkiledi. 2023 yılında ret oranlarının iki katına çıktığını söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaşanan durumun tamamen siyasi olduğuna dikkat çekti. Vize başvurusu için bekleyen vatandaşlar da, vize için şanslarını denemek istediklerini söyledi.

TÜRK VATANDAŞLARININ VİZE HAKLARININ KISITLANDIĞINI GÖSTERİYOR

VİZE İÇİN HARCANAN PARALAR SEYAHAT PARALARININ ÜSTÜNE ÇIKMIŞ VAZİYETTE

PAZAR 5'TE 1 SEVİYESİNDE DARALIYOR

RET ORANI YÜZDE 50'LERE YAKLAŞMIŞ VAZİYETTE

PASAPORTUMUZUN BU ŞEKİLDE KABUL GÖRMEMESİ ZORUMA GİDİYOR

Vize başvurusu yapmak için sıra bekleyen Ufuk Ünlü, "Yunanistan'a başvurdum asıl hedef Yunanistan değil ama vizeyi elde edip biraz dolaşmak istiyorum. Umudum yok ama maksat bir deneyelim. Bir iki sefer denedim ama Avrupa ülkesine vize yok. Maksadım kalmak değil, ufkumu genişletip gezmek. Bu maksatla 2 yıldır uğraşıyorum, ikna olmuyorlar. İşin garip tarafı bu. Gidip çok rahat gezip dolaşıp, gelebileceğim miktarlarda para ödedim. Bir umut şeklinde bir daha deniyorum. Sekerse bir daha denerim. Pasaportumuzun dünyada bu şekilde kabul görmemesi benim çok zoruma gidiyor" ifadelerini kullandı. Vize başvurusu yapacak olan Hamit Elmas da, "Bekliyoruz, daha yeni başvuracağım. Umarım çıkar. Avrupa ülkelerine gitmiştim, çıkmıştım. Şimdi şansımı deneyeceğim, bakalım" dedi. Volkan Yıldırım da, "Daha önce de çok defa yurt dışına gittim geldim ama bu ara Euro'nun ve doların TL karşısında artması bizim gibi gidip gelenleri ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor" diye konuştu.