Avrupa Ülkelerinde Vatandaşlar Tatil İçin Yeterli Bütçe Bulamıyor

Almanya, İngiltere, İtalya ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinde birçok vatandaş, artan maliyetler nedeniyle tatil yapamıyor ya da düşük bütçeli seçeneklere yöneliyor. Almanya'da halkın yüzde 21,9'u, 2022 yılında bir haftalık tatil için yeterli parayı denkleştiremedi. İtalya'da ise 4 kişilik ailenin bir haftalık seyahat masrafının ortalama 5 bin 500 avro civarında olduğu belirtiliyor. İngiltere'de ise vatandaşlar, uygun fiyatlı tatil paketlerini tercih ediyor.

Almanya, İngiltere, İtalya ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinde birçok vatandaş, artan maliyetler nedeniyle tatil yapamıyor ya da düşük bütçeli seçeneklere yöneliyor.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre Almanya'da halkın yüzde 21,9'u, 2022 yılında bir haftalık tatil için yeterli parayı denkleştiremedi.

2021'de bu oranın 19,9 olduğu ülkede bu durumdan en çok "tek başına çocuk yetiştiren veliler" etkilendi. Bu grupta yer alanların yüzde 42'sinin tatile gidebildiği gün sayısı, bir haftayı bulmuyor.

Emekliler ve çocuklu aileler de bu durumdan etkileniyor. 65 yaşın üstündekilerin yüzde 28,7'si, çocuklu ailelerin yüzde 23,4'ü bir haftalık tatili karşılayamıyor.

Berlin'de "Compass Kreuzfahrt" seyahat şirketinden Herbert Rösch, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların yüksek enflasyondan ve artan fiyatlardan etkilendiğini belirterek, "Müşteriler, tatil ucuz olduğunda veya uzak yerlere rezervasyon yapıyor. Müşteri kazanmak için çok reklam yapmam lazım. Fiyatları düşürdüğümde hemen rezervasyon yapıyorlar." dedi.

Eurasia Tours seyahat şirketinden Helmut Mochel de meslektaşlarından artan enflasyonun ve ekonomik endişelerin Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde çok sayıda insanı etkilediğini duyduğunu söyledi.

Mochel, "Çelişkili biçimde bu durum, seyahat etme arzusunu azaltmıyor. Seyahat etme talepleri en yüksek öncelik olmaya devam ediyor. Ancak tatil yapma tarzları değişiyor." ifadelerini kullandı.

Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden (DRV) yapılan açıklamada da, Almanların bu yıl çok erken rezervasyon yaptırdıkları, yaz tatilinde Akdeniz'in popüler destinasyonları İspanya, Yunanistan ve Türkiye'yi tercih ettiği bilgisi paylaşıldı.

İtalyanların tatil yeri tercihlerinde ekonomik sebepler belirleyici

İtalya Ticaret Odasının yaz başında yaptığı bir araştırmaya göre, 2023 yazı için 28 milyon İtalyan tatil planı yaptı, 16,4 milyonu ağustosta tatile çıktı.

İtalya Turizm ve Seyahat Acenteleri Federasyonu Başkanı Giuseppe Cimminisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz sezonu henüz bitmediği için İtalyanların bu yılki seyahat tercihlerine dair kesin veriler veremeyeceklerini belirterek, "Eğilime baktığımız zaman İtalyanların, bu yıl İspanyol adalarına, Arnavutluk ve Yunanistan'a gitmeyi tercih ettiklerini görüyoruz. Uçak ve diğer seyahat maliyetlerinin çok yüksek olmadığı yerleri tercih ettiklerini söyleyebiliriz." dedi.

4 kişilik ailenin bir haftalık seyahat masrafının İtalya'da ortalama 5 bin 500 avro civarında olduğunu ifade eden Cimminisi, Arnavutluk ve Yunanistan'da bu fiyatın 3 bin avro civarına kadar düştüğünü kaydetti.

İtalya'daki maliyet yüksekliğinin, çok sayıda İtalyanın ekonomik turlarla kıtalararası seyahatleri tercih etmesine de yol açtığını söyledi.

İtalyanların son dönemde deniz tatili için tercih ettiği destinasyonlardan biri olan Arnavutluk'un Başbakanı Edi Rama, 8 Ağustos'ta sosyal medya hesabından ironik bir paylaşım yaparak, 1991'de Arnavutların İtalya'ya göç ettiğini hatırlattı ve "2023'te İtalyanlar tatilleri için Arnavutluk'a akın ediyor." yazmıştı.

İngiltere'de de halk, daha az maliyetli tatillere yöneldi

İngiltere'de yaşanan fiyat artışları her ne kadar vatandaşların yaşamını zorlaştırsa da İngilizler tatilden vazgeçmedi.

Havayolu şirketi Jet2'nin verilerine göre İngilizler, artan fiyatlar karşısında erken rezervasyonlu, uygun fiyatlı tatil paketlerini tercih ediyor.

Şirketin müşterilerinin yüzde 73'ü, bu yıl sadece uçak bileti almak yerine paket tatil alırken, bu oran geçen yaz yüzde 68'di.

İskoçya'daki Vatandaş Danışma Bürosu isimli yardım kuruluşunun yaptığı araştırma da vatandaşların yüzde 36'sının bu yıl yaz tatilinden vazgeçeceğini ortaya koydu.

Belçikalıların yüzde 52,7'si yeterli bütçeyi bulamadığı için tatile gitmemeyi tercih etti

Hellosafe isimli seyahat sigortası şirketinin mayıs ayında yaptırdığı ankete göre, Belçikalıların yüzde 52,7'si yeterli bütçeyi bulamadığı için tatile gitmemeyi tercih etti.

Kalan kesim ise artan maliyetler karşısında başka ihtiyaçlarını erteleyerek tatile çıkacağını bildirdi. Tatile gideceğini belirtenlerin yüzde 86'sı ülke dışına çıkacağını ifade etti.

Resmi haber ajansı Belga'nın 20 Haziran'da paylaştığı verilere göre de, yaklaşık her 3 kişiden biri geçen yıla göre daha az para harcamak istediğini aktardı.

Bir diğer resmi haber ajansı RTBF'nin 20 Temmuz tarihli haberinde yer alan araştırma da, 10 Belçikalıdan yalnızca 4'ünün tatile gidebildiğini ortaya koydu.