Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi kararı futbol dünyasında gündeme oturdu. Avrupa Süper Ligi, uluslararası basında manşetleri süslerken organizasyonun formatı da merak konusu oldu. Peki Avrupa Süper Ligi'ne kaç takım katılacak? Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa Süper Ligi var mı?

AVRUPA SÜPER LİGİ

Avrupa Süper Ligi (İngilizce: The Super League), UEFA Şampiyonlar Ligi'ne rakip olmayı amaçlayan, en iyi Avrupa kulüplerinin yarışacağı, önerilen yıllık bir kulüp futbol yarışmasıdır. Bir "Avrupa Süper Ligi" kurulması üzerine uzun spekülasyonların ardından, önerilen yarışma 18 Nisan 2021'de 12 kulüp tarafından kuruldu ve 3 kulüp daha katılması bekleniyor. Bu on beş "kurucu kulüp", yönetecekleri yarışmanın kalıcı katılımcılarıdır. Florentino Pérez ilk turnuvanın ilk başkanıdır.

Süper Lig'in duyurusu taraftarlardan, oyunculardan, diğer kulüplerden, FIFA'dan, UEFA'dan ve ulusal hükümetlerden geniş bir muhalefet çekti. ESL'ye yönelik eleştirilerin çoğu elitizm ve rekabetçilikten yoksunluk üzerine odaklandı. Lig oluşumunun duyurulmasına karşı verilen tepki, altı İngiliz kulübünün de çekilme niyetlerini açıklamasına yol açtı. Süper Lig, İngiliz kulüplerinin ayrılmasının ardından "projeyi yeniden şekillendirmek için en uygun adımları yeniden gözden geçireceklerini" açıkladı. 21 Nisan 2021'de, resmi olarak açıklandıktan üç gün sonra, Süper Lig operasyonlarını askıya aldığını açıkladı. 6 Haziran 2023'te Juventus'un turnuvadan çekilmesiyle birlikte turnuvanın kesin iptali açıklandı

Tarih

Bir Avrupa Süper Ligi kurulmasının önerilmesi en az 1998'e kadar uzanmaktadır. Dönemin İtalyan medya şirketleri bu öneriyi destekliyordu fakat UEFA, Şampiyonlar liginde genişlemeye gittikten sonra bu öneri o zaman gerçekleşmemiştir. Geride bıraktığımız yirmi yıl içinde Avrupa Süper Ligi hakkında başarısız çeşitli öneriler getirildi.

Kuruluş

Lig, 18 Nisan 2021 tarihinde kurucu kulüpler tarafından gönderilen bir basın açıklaması ile ilan edildi. Duyuru, Süper Lig'in ilerlemesine izin vermeyeceklerini belirten ortak bir açıklama yapan İngiltere, İtalya ve İspanya'nın futbol federasyonları ve birinci kademe futbol liglerinden olumsuz tepki aldı. UEFA ayrıca, bir Süper Lig'e dahil olan tüm kulüplerin diğer tüm yerel, Avrupa ve dünya müsabakalarından yasaklanacağını ve oyuncularının millî takımlarını temsil etme fırsatlarının reddedilebileceğini yineledi. Henüz hiçbir kulübün katılmadığı Fransa ve Almanya'da futbol federasyonları, önerilen Süper Lig'e karşı açıklamalar yaparken Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Bayern München gibi bu liglerin takımları turnuvaya katılmayı reddettiler.