Avrupa Parlamentosu, Karabağ'a düzenlediği operasyondan ötürü Azerbaycan'a yaptırım çağrısında bulunan kararı kabul etti. Karabağ'da ateşkesin ihlal edildiğini savunan AP, Azerbaycanlı yetkililere yaptırım uygulanmasını istedi. Peki ama Avrupa Parlamentosu Azerbaycan (Karabağ) kararı nedir? AP Karabağ Ermenistan Azerbaycan kararı ne oldu SON DAKİKA! İşte detaylar…

Avrupa Parlamentosu Azerbaycan (Karabağ) kararı nedir? AP Karabağ Ermenistan Azerbaycan kararı ne oldu SON DAKİKA!

Avrupa Parlamentosu (AP) Azerbaycan hakkında karara vardı. Karabağ'a anti terör operasyonunda bulunan Azerbaycan, AP'nin çağrılarıyla baş başa kaldı. Peki, Avrupa Parlamentosu Azerbaycan ( Karabağ ) kararı nedir? AP Karabağ Ermenistan Azerbaycan kararı ne oldu SON DAKİKA! İşte detaylar…

AVRUPA PARLAMENTOSU AZERBAYCAN (KARABAĞ) KARARI NEDİR?

Avrupa Parlamentosu, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik askeri operasyonunu kınayan karara imza attı. Ateşkesin ihlal edildiği argümanıyla, bu durumdan sorumlu tutulan Azerbaycanlı yetkililere yaptırım uygulanmasını talep etti. Karar, 491 lehte, 9 aleyhte ve 36 çekimser oyla kabul edildi.

KARABAĞ ERMENİSTAN AZERBAYCAN KARARI NE OLDU SON DAKİKA!

Kararda, "Dağlık Karabağ'ın şiddet yoluyla ele geçirildiği" şeklinde ifadeler yer aldı. Sorumlu kişilere yönelik yaptırımların yanı sıra, Avrupa Birliği'nin Bakü ile ilişkilerinin gözden geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca AB ve üye devletlerden, Dağlık Karabağ'dan gelen mültecilere destek olabilmek için Ermenistan'a gerekli yardımın hemen yapılması istendi. Kararda Azerbaycan ordusunu savaş suçlusu olarak nitelendiren ifadeler yer aldı ve Bakü'nün Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tehdit ettiği iddiaları öne çıktı.

Avrupa Parlamentosu, AB'nin Bakü ile yeniden kurulan ortaklık anlaşmalarının müzakerelerini durdurmasını talep etti. Ayrıca vize kolaylaştırma anlaşmalarının uygulanmasının askıya alınmasını istedi. Kararda, Azerbaycan'dan enerji ithalatına olan bağımlılığın azaltılması gerektiği de vurgulandı.