Avrupa Otomobil Pazarı Kasım ayında toparlanmaya başladı

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2022 Kasım ayında yüzde 17,4 artış yaşandı.

Otomobil pazarı 2022 Kasım ayında, 2021 Kasım ayına göre yüzde 17,4 arttı ve toplam 1 milyon 14 bin 630 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Kasım ayında Avrupa otomobil pazarı 864 bin 46 adetti.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2022 Ocak-Kasım döneminde yüzde 5,8 azaldı.

Otomobil pazarı 2022 Ocak-Kasım döneminde, 2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 5,8 azaldı ve toplam 10 milyon 196 bin 115 adet seviyesinde gerçekleşti . 2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 10 milyon 824 bin 93 adetti.

2022 Kasım ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalış ve 505 bin 886 adetle Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2022 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 12,3 ile İrlanda, yüzde 12,2 ile Danimarka ve Slovenya, yüzde 4,3 ile Finlandiya oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 73,6 ile Letonya, yüzde 39,4 ile Portekiz ve yüzde 33,8 ile İzlanda oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 20,6 ile Danimarka, yüzde 18,8 ile Litvanya ve yüzde 17,9 ile Finlandiya oldu. Ocak-Kasım döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 31,8 ile İzlanda, yüzde 17,2 ile Bulgaristan ve yüzde 16,4 ile Letonya oldu.