Avrupa'nın ilk çevreci kartı Garanti BBVA Çevreci Bonus Kart, artık geri dönüştürülebilir plastikten üretiliyor

Mevcut üretiminde mümkün olan en az seviyede PVC kullanılan, kart gönderim mektuplarında, zarflarında ve müşteri ile iletişimde kullanılan tüm basılı malzemelerde ise tamamen geri dönüşümlü kağıt kullanılan Çevreci Bonus kartların plastiği de artık tamamen çevreye duyarlı malzemeden üretilmeye başlandı.

"ÇEVRECİ BONUS İLE AVRUPA'DA İLKE İMZA ATTI"

Garanti Bbva, 15 yıl önce sunduğu çevreye duyarlı ilk kredi kartı Çevreci Bonus ile hem Avrupa'da bir "ilk" e imza atmış hem dedoğanın korunmasına katkıda bulunmak isteyen kredi kartı kullanıcıları içinönemli bir farkındalık oluşturmuştu. Artık kart plastiği de tamemen yenilenen Çevreci Bonus'untüm bileşenleri geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilecek. Üstelik Çevreci Bonus, kredi kartı sahiplerinin kazandığı bonusların bir kısmının WWF Türkiye'ye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) bağış olarak da aktarılmasına aracılık ederek kart sahiplerinin doğaya katkıda bulunabilecekleri bir platformda yer almalarını sağlamaya devam edecek.Bunun yanı sıra Garanti Bbva, bonus üye işyerleri dışında Çevreci Bonus'la yapılan harcamaların belirli bir tutarını doğal hayata destek olmak için WWF'e aktararak kart sahiplerinin doğal hayata katkıda bulunmalarına yardımcı olmayı da sürdürecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Çağrı Süzer, "Garanti BBVA olarak sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele stratejimiz doğrultusunda çevresel etkilerimizi azaltmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda GÖSAŞ bünyesinde sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ilk adımını 2007 yılında atarak, doğanın korunmasına katkıda bulunmak isteyen kredi kartı kullanıcıları için sunduğumuz Çevreci Bonus'un artık tamamıyla geri dönüştürülebilir malzemelerden üretimine başladık. Bugün sadece ülkemizde hâlihazırda 290 milyon adetten fazla kredi ve banka kartı aktif olarak kullanılıyor. Bu kartların da ortalama 3 yılda bir yenilendiği ve her yıl milyonlarca eski kartın çöpe atıldığı düşünülürse, plastikten kaynaklı kirliliğin ve bu noktada geri dönüştürülmüş malzemeden üretilecek kartların doğaya sağlayacağı katkının boyutu çok daha iyi anlaşılıyor. Çevreci Bonus ile başlattığımız bu değişimi tüm kredi kartı markalarımızla yaymayı planlıyoruz.GÖSAŞ ve Garanti BBVA olarak dünyaya ve geleceğe daha iyi bakmak hedefiyle çalışırken, çevre için artan riskleri de minimize etmek, ürün ve hizmeterimizle sürdürülebilirliğe katkı sağlamak en büyük amacımız." dedi.