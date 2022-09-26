Avrupa Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Avrupa Merkez Bankası toplantısı hangi gün, saat kaçta? Avrupa Merkez Bankası toplantı tarihi!

Temmuz ayında 50 baz puanlık faiz arttıran Avrupa Merkez Bankası toplantısı merak ediliyor. Avrupa Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Soruları gündemde yer alıyor. Vatandaşların merakla beklediği Avrupa Merkez Bankası toplantısı tarihi araştırılmakta. Avrupa Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Avrupa Merkez Bankası toplantısı hangi gün, saat kaçta? Avrupa Merkez Bankası toplantı tarihi!