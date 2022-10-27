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Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne?

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Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne?

Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı merak ediliyor. Vatandaşın gündeminde Avrupa Merkez Bankası faiz kararı konusu yer alıyor. Açıklanacak olan faiz kararı merakla bekleniyor. Vatandaşlar Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne?

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Vatandaşın gündeminde Avrupa Merkez Bankası faiz kararı konusu yer alıyor. Açıklanacak olan faiz kararı merakla bekleniyor. Vatandaşlar Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne?

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasıyla beraber 27 Ekim günü açıklanacak.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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