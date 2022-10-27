Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne?

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