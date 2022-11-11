Avrupa merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
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Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı merak ediliyor. Vatandaşın gündeminde Avrupa Merkez Bankası faiz kararı konusu yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi tarafından Avrupa merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu merak ediliyor. Peki, Avrupa merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
Avrupa Merkez Bankası faiz kararı merak ediliyor. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), politika faizi ile kararı ne oldu? Piyasaların merakla beklediği faiz kararı merakla bekleniyor. Peki, Avrupa merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasıyla beraber 30 Kasım Çarşamba günü açıklanacak.