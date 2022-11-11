Avrupa merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı merak ediliyor. Vatandaşın gündeminde Avrupa Merkez Bankası faiz kararı konusu yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi tarafından Avrupa merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu merak ediliyor. Peki, Avrupa merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?