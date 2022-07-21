Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! SON DAKİKA! Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı merak ediliyor. 2022'nin yedinci faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda faizi yüzde 14'te sabit tuttu. Böylece Merkez Bankası yılın ilk 6 ayında olduğu gibi faizi sabit bırakmış oldu. Gözler Avrupa Merkez Bankası faiz kararına çevrilmişti. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte detaylar...

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Avrupa Merkez Bankası yükselen enflasyonla mücadele etmek için 2011'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı aldı. Faizi beklentilerin ötesinde 50 baz puan artıran AMB negatif faiz dönemine de son verdi.

25'ER BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI BEKLENİYORDU

Bloomberg anketine göre ana refinansman oranı, marjinal borç verme imkanı ve mevduat faizinde medyan 25'er baz puanlık faiz artışı bekleniyordu. Ankete katılan 53 ekonomistin 49'u mevduat faizinde 25, 4'ü ise 50 baz puanlık artış öngörüsünde bulunmuştu. Para piyasalarında fiyatlama ise 25 ve 50 baz puan için yüzde 50-50 olasılığa işaret etmişti.

AMB daha önce politika faizini Temmuz'da 25 baz puan artırmayı, Eylül'de de tekrar daha büyük oranda artırıma gitmeyi planladığına ilişkin yönlendirme yapmıştı. Ancak Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklar enflasyon görünümünün kötüleşmesi nedeniyle AMB'nin Temmuz'da 50 baz puan artırıma gitmesinin de değerlendirildiği bilgisini vermişti.

LAGARDE 25 BAZ PUANDAN FAZLA ARTIŞA AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Daha önce AMB Başkanı Christine Lagarde 25 baz puanın ötesinde bir faiz artışına açık kapı bırakan ifadeler kullanılmıştı. Yetkililerin rekor enflasyonla mücadele etmek için hazır olduğunu söyleyen Lagarde Temmuz toplantısında çeyrek puanlık faiz artış planını yinelerken enflasyon tehdidin artması durumunda daha hızlı hareket edeceklerini belirtmişti.

"TEHDİDİ GÖRÜRSEK TEŞVİKLERİ HIZLI ŞEKİLDE GERİ ÇEKERİZ"

Lagarde "Eğer daha yüksek enflasyonun beklentileri tehdit ettiğini görürsek teşvikleri daha hızlı bir şekilde geri çekeriz" demişti. Enerji ve gıda şoklarının büyüklüğünün enflasyonda belirsizlik yarattığını, enflasyonun hizmet sektöründe de yaygın şekilde de artmaya başladığını ifade eden Lagarde enflasyon baskılarının artabileceğine, enflasyon şoklarının büyümeyi de olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Buna rağmen pozitif büyüme beklediklerini vurgulamıştı. Bu açıklamadan günler sonra Euro Bölgesi tüketici enflasyonunun yüzde 8,6 ile yeni bir rekor kırdığı açıklanmıştı. Bunu takip eden günlerde Euro/Dolar paritesi de 1 seviyesinin altını test etmişti.