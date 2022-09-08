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Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Avrupa Merkez Bankası faiz açıklaması!

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Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Avrupa Merkez Bankası faiz açıklaması!

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), politika faizi ile kararı ne oldu? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? İşte, Avrupa Merkez Bankası faiz açıklaması!

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı merak ediliyor. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), politika faizi ile kararı ne oldu? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? İşte, Avrupa Merkez Bankası faiz açıklaması haberimizde...

Avrupa Merkez Bankası tarihinde ilk kez politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı. Banka, art arda ikinci toplantısında da faiz artırmış oldu.

Banka böylece 24 yıllık tarihinde ilk kez bu oranda bir faiz artışı gerçekleştirdi. Banka art arda ikinci toplantısında da faiz artırmış oldu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faizi yüzde 69 ihtimalle 75 baz puan artıracağı tahmin ediliyordu.

Bölgeyi etkileyen enerji krizi ve rekor seviyelerde bulunan enflasyon karşısında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bankanın tutumuna ilişkin vereceği ipuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.

ECB en son temmuz ayı toplantısında 11 yılın ardından ilk kez faiz artırımına giderek, yüzde 0 düzeyinde bulunan finansman faizini yüzde 0,50'ye, marjinal faiz oranını yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'e ve mevduat için ödenen faiz oranını yüzde eksi 0,50'den yüzde 0'a yükseltmişti. Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yıllık yüzde 9,1 ile tarihi zirvesini görmüştü.

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Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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