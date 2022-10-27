Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! ŞİMDİ NE OLACAK? AMB faiz kararı ne oldu?

Avrupa Merkez Bankası, politika faizi kararını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı piyasaları nasıl etkiler sorusunun yanı sıra AMB faiz kararı hakkında detaylar haberimizde. İşte, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

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Avrupa Merkez Bankası faiz kararı! Avrupa Merkez Bankası, politika faizi kararını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı piyasaları nasıl etkiler sorusunun yanı sıra AMB faiz kararı hakkında detaylar haberimizde. İşte, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Yanıtı haberimizde...

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Avrupa Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2'ye çıkardı. Faiz oranı 2009'dan beri en yüksek düzeye yükselirken son 2 aydaki faiz artışı 1,5 puan oldu.

GELECEK AY AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, artırımın 75 baz puan olma ihtimali göz önünde tutuluyor. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası, geçen ayki toplantısında politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artışla yüzde 1,25'e yükseltmişti.

AVRUPA'DA ENFLASYON NE KADAR?

Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 9,9'a yükselerek rekor kırdı. 18 ülkede enflasyon çift haneleri gördü. Enflasyonun en çok hissedildiği ülke yüzde 24 ile Estonya oldu. Estonya'yı yüzde 22 ile Litvanya izlerken Almanya'nın enflasyon oranı yüzde 10'a yükseldi.