Avrupa Merkez Bankası (ECB) da Aralık ayı faiz kararı ile birlikte yılın son faiz kararını açıkladı. Faiz artış hızını yavaşlatan ECB faiz kararı merak ediliyor. Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne oldu? Sorusu gündemde yerini alıyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne oldu? ECB faiz kararı açıklandı mı? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı yükseldi mi, düştü mü?

Avrupa Merkez Bankası tarafından faiz kararı açıklaması gerçekleştirildi. Bu sayede vatandaşlar tarafından merak konusu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne oldu? Sorusu yanıt buldu. Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne oldu? ECB faiz kararı açıklandı mı? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı yükseldi mi, düştü mü?

AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası'nın 50 baz puan artışla faizi son 15 yılın zirvesine çıkarmasının ardından Avrupa Merkez Bankası da merakla beklenen kararını açıkladı. Fed gibi 50 baz puanlık artışa giden ECB, politika faizini 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

FAİZ SON 14 YILIN ZİRVESİNDE

ECB faiz artış kararıyla birlikte ana refinansman oranını yüzde 2,5'e, marjinal borç verme imkanı yüzde 2,75'e ve mevduat faizini yüzde 2'ye yükseltti. Böylece faiz 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.