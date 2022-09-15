Futbolseverler tarafından merak edilen konulardan bir tanesi olan Avrupa maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Sorusunu sizler için yanıtladık. Birçok Sporsever tarafından heyecanla beklenen Avrupa maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Avrupa maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Avrupa maçları hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Avrupa maçlarının yayınlanacağı kanal, maçları izleyecek olan izleyicilerin merak konusu oldu. Avrupa maçları hakkında en merak edilen konular arasında yer alan Avrupa maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Avrupa maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Avrupa maçları hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

AVRUPA MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Oynanacak olan birçok Avrupa maçlarının yayınlanacağı kanal Exxen Spor olarak belirlendi. Maçları izlemek isteyen kullanıcılar Exxen Spor üyeliği ile Avrupa maçlarını izleyebilmektedir.

EXXEN SPOR 2022 FİYATLARI NE KADAR?

İşte Exxen Spor üyeliğinin 2022 yılı için fiyatlandırması şu şekilde;

Exxen Reklamlı Üyelik için Aylık 12.90 TL

Exxen Reklamsız Üyelik için Aylık 22.90 TL

ExxenSpor Reklamlı Paketi için Aylık 49,90 TL

ExxenSpor Reklamsız Paketi için Aylık 59,90 TL'dir.

EXXEN İNDİR, EXXEN GOOGLE PLAY VE EXXEN APPLE STORE NASIL İNDİRİLİR?

Exxen'i cep telefonu, tablet ya da TV'den izleyebilirmiyiz sorusu son dönemde araştırılmakta.

Exxen Dijital Platform'u akıllı televizyonunuza, Google Play ve AppStore aracılığı ile telefonunuza ya da tabletinize indirebilirsiniz. Exxen, iPhone ve iPad'a indirmek isteyen kullanıcılar, telefonlarındaki App Store uygulamasına 'exxen' yazarak exxen uygulamasını indirebilir. Android kullanıcıları Google Play'e Exxen yazıp Exxen uygulamasını edinebiliyor.

Exxen'i akıllı TV ya da Android TV'de kullanmak isteyenler televizyonlarının uygulama yükleyicisine 'Exxen' yazarak indirebilir ve giriş yaparak Exxen içeriklerine erişebilir.

EXXEN'İ İKİ KİŞİ İZLEYEBİLİR Mİ?

Exxen'de şuan için sadece bir kişi izleme hakkı bulunmakta. Başka birinin hesaba girmesi halinde diğer oturum kapanmakta.