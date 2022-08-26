UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve Fenerbahçe, Trabzonspor Avrupa Ligi maçları tarihte olacağı merak ediliyor. Peki, Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe, Trabzonspor Avrupa Ligi maçları tarihte?

Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve tarihi belli oldu mu soruları gündeme geliyor. Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarında veda eden Fenerbahçe ve Trabzonspor, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe, Trabzonspor Avrupa Ligi maçları tarihte? Detaylar haberimizdedir…

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi grup maçları 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

GRUPLAR BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarında veda eden Fenerbahçe ve Trabzonspor, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kuralar sonrası temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. B Grubu'na düşen Fenerbahçe'nin rakipleri Dinamo Kiev, Rennes ve Larnaca oldu. H Grubu'nda yer alan bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise Kızıl Yıldız, Monaco ve Ferencváros ile eşleşti.

Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle:

A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo Glimt, Zürich

B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, Larnaca

C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, Helsinki

D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint Gliose

E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia

F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes

H Grubu: Kızıl Yıldız, Monaco, Ferencváros, Trabzonspor

TURNUVA'NIN FORMATI

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nin formatı şu şekilde olacak; Avrupa Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

AVRUPA LİGİ'NİN GELİRLERİ RAHAT NEFES ALDIRACAK

Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin gruplarda ve turlarda ilerleme kaydettiklerinde kasalarına koyacakları miktarlar belli oldu.

İşte turnuvanın her turdaki para ödülleri:

Turnuvaya Katılım Ödülü: 3.63 milyon euro

Galibiyet Ödülü: 630 bin euro

Beraberlik Ödülü: 210 bin euro

Grup Birinciliği Ödülü: 1.1 milyon euro

Grup İkinciliği Ödülü: 550 bin euro

Son 16 Turu Ödülü: 1.2 milyon euro

Çeyrek Final Ödülü: 1.8 milyon euro

Yarı Final Ödülü: 2.8 milyon euro

Final Ödülü: 4.6 milyon euro

Şampiyonluk Ödülü: 4 milyon euro