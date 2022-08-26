Avrupa Ligi gruplar belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi gruplar

26 Ağustos Cuma günü İstanbul Kongre Merkezi'nde saat 14:00'da gerçekleşen Avrupa Ligi grup maçları kurasının sonuçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Dün gerçekleşen Avrupa Ligi'nde torbaların belirlenmesi için yapılan kurada torbalar belirlendi. Bugün ise Avrupa Ligi gruplar kurası çekildi. Futbolseverler ise Avrupa Ligi gruplar belli oldu mu? Sorularına yöneldi. Fenerbahçe hangi grupta? Trabzonspor hangi grupta?

UEFA Avrupa Ligi, tüm futbolseverler tarafından heyecanla beklenip coşkuyla izlenen bir futbol organizasyonu. Torbaların belli olmasıyla Avrupa Ligi heyecanına başlayan futbolseverler bugün ise Avrupa Ligi gruplar kurası için heyecan dolu dakikalar yaşadı. Belirlenen 4 torbadan çekilen kura ile gruplar belirlendi. Peki, Avrupa Ligi gruplar belli oldu mu? Fenerbahçe hangi grupta? Trabzsonspor hangi grupta? İşte bugün belli olan UEFA Avrupa Ligi grupları…

AVRUPA LİGİ GRUPLAR BELLİ OLDU MU?

Bugün gerçekleşen Avrupa Ligi gruplar kurası sonucu gruplar belirlendi. İşte eşleşen takımlar ve gruplar…

• A GRUBU: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo Glimt, Zürih

• B GRUBU: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK

• C GRUBU: Roma, Ludogorets, Real Betis, Helsinki

• D GRUBU: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint Gilloise

• E GRUBU: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia

• F GRUBU: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Strum Graz

• G GRUBU: Olympiakos, Karabağ, Freiburg

• H GRUBU: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor