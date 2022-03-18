Avrupa Kupalarına kaç takım katılacak? UEFA'ya artık gidemiyor muyuz?

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'yı elenmesi sonrası, ülke puanı adeta dibe vurdu. UEFA sıralamasında ilk 15'te kalma şansını kaybeden Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gönderebilecek. Öte yandan Türkiye artık Avrupa Ligi'ne de hiç takım gönderemeyecek. UEFA'ya artık gidemiyor muyuz? Avrupa Kupalarına kaç takım katılacak?

UEFA SIRALAMASI SON DURUM!

Bu sonucun ardından Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek. Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek. Öte yandan Türkiye artık Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek.

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