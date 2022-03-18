Avrupa Kupalarına kaç takım katılacak? UEFA'ya artık gidemiyor muyuz?
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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne veda etmesi sonrası Türkiye, UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kaldı. Avrupa'ya göndereceğimiz takım sayısı 5'ten 4'e düşerken Avrupa Ligi'ne takım gönderme şansımız da ortadan kalktı. Avrupa Kupalarına kaç takım katılacak? UEFA'ya artık gidemiyor muyuz?
Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'yı elenmesi sonrası, ülke puanı adeta dibe vurdu. UEFA sıralamasında ilk 15'te kalma şansını kaybeden Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gönderebilecek. Öte yandan Türkiye artık Avrupa Ligi'ne de hiç takım gönderemeyecek. UEFA'ya artık gidemiyor muyuz? Avrupa Kupalarına kaç takım katılacak?
UEFA SIRALAMASI SON DURUM!
Bu sonucun ardından Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek. Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek. Öte yandan Türkiye artık Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek.
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