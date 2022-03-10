Avrupa Konseyi nedir? Avrupa Konseyi üyeleri kimlerdir? Türkiye Avrupa Konseyi üyesi mi?
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Rusya, Avrupa Konseyi'ne katılmayacağını söyledi. Bu gelişmenin ardından Avrupa Konseyi nedir? Avrupa Konseyi üyeleri kimlerdir? Türkiye Avrupa Konseyi üyesi mi? Rusya Avrupa Konseyi üyesi mi? soruları gündem oldu.
Avrupa Konseyi nedir, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nde ve Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkı askıya almıştı. Bugün Rusya, Avrupa Konseyi'ne katılmayacağını söyledi. Bu gelişmenin ardından Avrupa Konseyi nedir? Avrupa Konseyi üyeleri kimlerdir? Türkiye Avrupa Konseyi üyesi mi? Rusya Avrupa Konseyi üyesi mi? soruları gündem oldu. İşte detaylar...
AVRUPA KONSEYİ NEDİR?
Avrupa Konseyi, Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla 1949'da kurulmuş hükûmetlerarası bir kuruluştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi'ne bağlıdır. Avrupa Konseyi'ne Belarus, Kosova, Kazakistan ve gözlemci Vatikan hariç tüm Avrupa ülkeleri üyedir.
25 Şubat 2022 tarihinde Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı işgali sebebiyle Avrupa Konseyi Tüzüğü uyarınca Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi; Rusya Federasyonu'nun, Bakanlar Komitesi ve Parlamenterler Meclisindeki temsil haklarını askıya almaya karar vermiştir.
5 Mayıs 1949'da 10 ülke - Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg, ve Norveç - merkezi Strasbourg olmak üzere Avrupa Konseyi'ni kuran antlaşmayı imzalamıştır. Şu an Avrupa Konseyi'nde 47 üye ülke bulunmaktadır. Türkiye, anlaşmayı 1949 yılında imzalamıştır. Konsey'in çalışma alanları insan hakları, medya, hukukî iş birliği, sosyal dayanışma, sağlık, eğitim, kültür, spor, gençlik, yerel demokrasiler, sınırötesi iş birliği çevre ve bölgesel plânlamadır. Türkiye, Yunanistan ile birlikte Avrupa Konseyi kurulduktan sonra konseye ilk giren üyeler oldukları için "kurucu üye" statüsündedirler.
Kurum, Avrupa Birliği ile herhangi bir organik bağı bulunmayan ayrı bir uluslararası teşkilattır. Ancak günümüzde Avrupa Birliği'nin Avrupa Konseyi'ne ait bayrağı kullanıyor olmasının yanı sıra Avrupa Konseyi ile AB'nin yakın iş birliği söz konusudur. Birçok ülkede Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin müşterek projeler gerçekleştirilmektedir. Avrupa Konseyi, AB Bakanlar Konseyi ile de karıştırılmamalıdır. Konsey'in bütçesi üye ülkelerin nüfus ve GSMH'sine göre hesaplanan katkılarından oluşmaktadır. 2002 yılı bütçesi yaklaşık olarak €169 milyondur. Konsey'in resmî dilleri İngilizce ve Fransızcadır. Konsey Genel Sekreterliği'ni 2019 yılında beş yıllığına seçilen Marija Pejcinovic Buric yürütmektedir.
AVRUPA KONSEYİ ÜYELERİ
5 Mayıs 1949'daki kuruluşta 10 üye vardı:
- Belçika
- Birleşik Krallık
- Danimarka
- Fransa
- Hollanda
- İrlanda
- İsveç
- İtalya
- Lüksemburg
- Norveç
Katılım tarihine göre diğer üye ülkeler:
- Türkiye: 9 Ağustos 1949
- Yunanistan: 9 Ağustos 1949
- İzlanda: 7 Mart 1950
- Almanya: 13 Temmuz 1950
- Avusturya: 16 Nisan 1956
- Kıbrıs Cumhuriyeti : 24 Mayıs 1961
- İsviçre : 6 Mayıs 1963
- Malta : 29 Nisan 1965
- Portekiz : 22 Eylül 1976
- İspanya : 24 Kasım 1977
- Lihtenştayn : 23 Kasım 1978
- San Marino :16 Kasım 1988
- Finlandiya : 5 Mayıs 1989
- Macaristan : 6 Kasım 1990
- Polonya : 26 Kasım 1991
- Bulgaristan : 7 Mayıs 1992
- Estonya : 14 Mayıs 1993
- Litvanya : 14 Mayıs 1993
- Slovenya : 14 Mayıs 1993
- Çek Cumhuriyeti: 30 Haziran 1993
- Slovakya: 30 Haziran 1993
- Romanya: 7 Ekim 1993
- Andorra: 10 Kasım 1994
- Letonya: 10 Şubat 1995
- Arnavutluk: 13 Temmuz 1995
- Moldova: 13 Temmuz 1995
- Kuzey Makedonya:9 Kasım 1995
- Ukrayna: 9 Kasım 1995
- Hırvatistan: 6 Kasım 1996
- Gürcistan: 27 Nisan 1999
- Azerbaycan: 25 Ocak 2001
- Ermenistan: 25 Ocak 2001
- Bosna-Hersek:24 Nisan 2002
- Sırbistan: 3 Nisan 2003
- Monako: 5 Ekim 2004
- Karadağ: 11 Mayıs 2007
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