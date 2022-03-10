Avrupa Konseyi nedir, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nde ve Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkı askıya almıştı. Bugün Rusya, Avrupa Konseyi'ne katılmayacağını söyledi. Bu gelişmenin ardından Avrupa Konseyi nedir? Avrupa Konseyi üyeleri kimlerdir? Türkiye Avrupa Konseyi üyesi mi? Rusya Avrupa Konseyi üyesi mi? soruları gündem oldu. İşte detaylar...

AVRUPA KONSEYİ NEDİR?

Avrupa Konseyi, Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla 1949'da kurulmuş hükûmetlerarası bir kuruluştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi'ne bağlıdır. Avrupa Konseyi'ne Belarus, Kosova, Kazakistan ve gözlemci Vatikan hariç tüm Avrupa ülkeleri üyedir.

25 Şubat 2022 tarihinde Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı işgali sebebiyle Avrupa Konseyi Tüzüğü uyarınca Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi; Rusya Federasyonu'nun, Bakanlar Komitesi ve Parlamenterler Meclisindeki temsil haklarını askıya almaya karar vermiştir.

5 Mayıs 1949'da 10 ülke - Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg, ve Norveç - merkezi Strasbourg olmak üzere Avrupa Konseyi'ni kuran antlaşmayı imzalamıştır. Şu an Avrupa Konseyi'nde 47 üye ülke bulunmaktadır. Türkiye, anlaşmayı 1949 yılında imzalamıştır. Konsey'in çalışma alanları insan hakları, medya, hukukî iş birliği, sosyal dayanışma, sağlık, eğitim, kültür, spor, gençlik, yerel demokrasiler, sınırötesi iş birliği çevre ve bölgesel plânlamadır. Türkiye, Yunanistan ile birlikte Avrupa Konseyi kurulduktan sonra konseye ilk giren üyeler oldukları için "kurucu üye" statüsündedirler.

Kurum, Avrupa Birliği ile herhangi bir organik bağı bulunmayan ayrı bir uluslararası teşkilattır. Ancak günümüzde Avrupa Birliği'nin Avrupa Konseyi'ne ait bayrağı kullanıyor olmasının yanı sıra Avrupa Konseyi ile AB'nin yakın iş birliği söz konusudur. Birçok ülkede Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin müşterek projeler gerçekleştirilmektedir. Avrupa Konseyi, AB Bakanlar Konseyi ile de karıştırılmamalıdır. Konsey'in bütçesi üye ülkelerin nüfus ve GSMH'sine göre hesaplanan katkılarından oluşmaktadır. 2002 yılı bütçesi yaklaşık olarak €169 milyondur. Konsey'in resmî dilleri İngilizce ve Fransızcadır. Konsey Genel Sekreterliği'ni 2019 yılında beş yıllığına seçilen Marija Pejcinovic Buric yürütmektedir.

AVRUPA KONSEYİ ÜYELERİ

5 Mayıs 1949'daki kuruluşta 10 üye vardı:

Belçika

Birleşik Krallık

Danimarka

Fransa

Hollanda

İrlanda

İsveç

İtalya

Lüksemburg

Norveç

Katılım tarihine göre diğer üye ülkeler:

Türkiye: 9 Ağustos 1949

Yunanistan: 9 Ağustos 1949

İzlanda: 7 Mart 1950

Almanya: 13 Temmuz 1950

Avusturya: 16 Nisan 1956

Kıbrıs Cumhuriyeti : 24 Mayıs 1961

İsviçre : 6 Mayıs 1963

Malta : 29 Nisan 1965

Portekiz : 22 Eylül 1976

İspanya : 24 Kasım 1977

Lihtenştayn : 23 Kasım 1978

San Marino :16 Kasım 1988

Finlandiya : 5 Mayıs 1989

Macaristan : 6 Kasım 1990

Polonya : 26 Kasım 1991

Bulgaristan : 7 Mayıs 1992

Estonya : 14 Mayıs 1993

Litvanya : 14 Mayıs 1993

Slovenya : 14 Mayıs 1993

Çek Cumhuriyeti: 30 Haziran 1993

Slovakya: 30 Haziran 1993

Romanya: 7 Ekim 1993

Andorra: 10 Kasım 1994

Letonya: 10 Şubat 1995

Arnavutluk: 13 Temmuz 1995

Moldova: 13 Temmuz 1995

Kuzey Makedonya:9 Kasım 1995

Ukrayna: 9 Kasım 1995

Hırvatistan: 6 Kasım 1996

Gürcistan: 27 Nisan 1999

Azerbaycan: 25 Ocak 2001

Ermenistan: 25 Ocak 2001

Bosna-Hersek:24 Nisan 2002

Sırbistan: 3 Nisan 2003

Monako: 5 Ekim 2004

Karadağ: 11 Mayıs 2007

Haberler.com - Gündem