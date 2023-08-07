Avrupa Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi ne zaman, saat kaçta?

Konferans Ligi'nin kura çekimi merakla bekleniyor. Futbolseverler, bu önemli etkinliğin ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Kura çekimi hakkında detaylı bilgi ve saat bilgileri haberimizin içerisinde yer alacaktır. Detaylar haberimizde...