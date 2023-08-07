Avrupa Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi ne zaman, saat kaçta?
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Konferans Ligi'nin kura çekimi merakla bekleniyor. Futbolseverler, bu önemli etkinliğin ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Kura çekimi hakkında detaylı bilgi ve saat bilgileri haberimizin içerisinde yer alacaktır. Detaylar haberimizde...
UEFA Avrupa Konferans Ligi, 7 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecektir. Sporseverler tarafından Avrupa Konferans Ligi'nin yayınlanacağı tarih araştırılmaktadır. Heyecanla beklenen Avrupa Konferans Ligi'nin hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...
AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi, FB TV, UEFA.tv kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİG NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi 7 Ağustos Pazartesi günü saat 15:00 başlayacaktır.