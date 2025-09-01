Avrupa'da transfer dönemi ne zaman bitiyor? Son günde gerçekleşen transferler!

İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga gibi Avrupa'nın önemli futbol liglerinde 2025-2026 sezonu yaz transfer döneminin ne zaman kapanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Transfer sezonunun sona erme tarihleri liglere göre değişiklik gösterirken, kulüpler ve taraftarlar bu tarihleri yakından takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE'DE TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Süper Lig'inde 2025 yaz transfer dönemi sona yaklaşırken, takımlar kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Transfer dönemi, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59'da resmen sona erecek. Bu tarihe kadar kulüpler, yeni oyuncu alımı ve satış işlemlerini tamamlayarak sezon öncesi hazırlıklarını tamamlamış olacak. Taraftarlar da son dakika transferlerini yakından takip ederken, kulüpler transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte yeni sezon için planlarını netleştirecek.

LA LİGA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?

La Liga'da 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü başlamıştı. Kulüpler, bu dönemde kadrolarını güçlendirmek için yoğun şekilde çalıştı ve birçok önemli transfer gerçekleşti. Transfer dönemi ise 1 Eylül Pazartesi günü Türkiye Saati ile 22:59'da sona erecek. Bu tarihe kadar takımlar, oyuncu alımı ve satışı işlemlerini tamamlayarak yeni sezon için hazırlıklarını sonlandırmış olacak. Taraftarlar ve futbol otoriteleri, transfer döneminin kapanışını heyecanla bekliyor ve takımların kadrolarının netleşmesini merakla takip ediyor.

SERİE A TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Serie A'nın 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü başlamıştı. İtalyan kulüpleri, yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için bu dönemde yoğun bir transfer trafiği yaşadı. Sezonun transfer dönemi 1 Eylül Pazartesi günü Türkiye Saati ile 19:00'da sona ermesi bekleniyor. Kulüpler, bu tarihe kadar oyuncu alım ve satım işlemlerini tamamlayarak sezon öncesi planlamalarını netleştirecek. Transfer dönemi kapanırken, Serie A'nın takımları yeni sezona hazır hale gelecek ve taraftarlar da kadroların şekillenmesini heyecanla takip edecek.

BUNDESLİGA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü başlamıştı. Alman kulüpleri, yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmek için aktif bir transfer süreci geçirdi. Transfer dönemi boyunca birçok önemli transfer gerçekleşti ve kulüpler, takımlarını ideal hale getirmek için yoğun çalışmalar yaptı. Transfer sezonu, 1 Eylül Pazartesi günü Türkiye Saati ile 19:00'da resmi olarak kapanacak. Bu saat itibarıyla tüm transfer işlemleri ve oyuncu listeleri lig yönetimine teslim edilmiş olacak. Bundesliga kulüpleri, bu tarihe kadar transfer faaliyetlerini tamamlayarak yeni sezona tam kadro hazırlanmış olacak. Taraftarlar ise transfer dönemi boyunca yaşanan gelişmeleri heyecanla takip etti ve kapanış anını merakla bekliyor.

LİGUE 1 TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü başlamıştı. Fransız kulüpleri, yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmek amacıyla yoğun bir transfer süreci yaşadı. Bu dönemde birçok önemli futbolcu takımlara katılırken, bazı oyuncular da takımlarından ayrıldı. Transfer sezonu, 1 Eylül Pazartesi günü Türkiye Saati ile 07:00'de sona erecek. Kulüpler, bu tarihe kadar tüm transfer işlemlerini tamamlayarak lig yönetimine bildirecek. Transfer dönemi kapanışının ardından takımlar, yeni sezon için son hazırlıklarını yapmaya başlayacak. Taraftarlar ise kadroların kesinleşmesini büyük bir heyecanla bekliyor.

PREMİER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Premier Lig, 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemini 1 Eylül Pazartesi günü kapatacak. Bu sezon transfer dönemi, önceki sezonlara kıyasla dört saat daha erken, Türkiye Saati ile 19:00'da sona erecek. İngiltere'nin en üst düzey futbol ligi olan Premier Lig'de kulüpler, yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir transfer trafiği yaşadı. Transfer döneminin bu erken kapanışı, kulüplerin son dakika operasyonlarını hızlandırmalarına neden oldu. Taraftarlar ve futbol otoriteleri, transfer sezonunun kapanışını dikkatle takip ederken, takımlar da kadrolarını tamamlayarak yeni sezona hazırlanmaya başlayacak.