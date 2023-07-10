Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu süreci tekrar gündeme geldi. Bu gelişmenin ardından Türkiye'de vatandaşlar Avrupa Birliği ülkeleri euro kullanmak zorunda mı? Euro kullanmayan AB ülkeleri var mı? merak ediyor. Peki AB'ye girersek TL kullanabilir miyiz yoksa euro kullanmak zorunda mıyız? İşte AB üyesi olup euro kullanmayan ülkeler!

Avrupa Birliği ülkeleri euro kullanmak zorunda mı? Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu süreci tekrar gündeme geldi. Bu gelişmenin ardından Türkiye'de vatandaşlar Avrupa Birliği ülkeleri euro kullanmak zorunda mı? Euro kullanmayan AB ülkeleri var mı? merak ediyor. Peki AB'ye girersek TL kullanabilir miyiz yoksa euro kullanmak zorunda mıyız? Detaylar...

AB ÜLKELERİ EURO KULLANMAK ZORUNDA MI?

Euro bölgesi, resmî adıyla euro alanı, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak euroyu (€) seçen 20 Avrupa Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu ekonomik ve parasal birlik. 1 Ocak 2023 itibarıyla euro bölgesinde Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan bulunmaktadır. Diğer AB üyesi ülkeler Danimarka hariç kriterleri karşıladıkları zaman euro bölgesine katılmak zorundadır. Bugüne kadar hiçbir ülke bölgeden ayrılmadı; bu yönde herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır.

Danimarka, Maastricht Antlaşması'nda yer alan ayrıcalıklara dayanarak euroya geçmeyen AB üyesidir. Bu ülkenin hükûmetleri ya da bir referandum sonucu halkı bu yönde karar vermedikçe AB tarafından yasal bir baskıyla karşılaşmaz. 28 Eylül 2000'de Danimarka'da yapılan referanduma göre, oy verenlerin %53,2'si euroya geçmeye karşı çıkmıştır.

İsveç'in avro konusunda bir ayrıcalığı olmamasına karşın, bu ülkede gerçekleştirilen referandumlar euroya geçişi engeller durumdadır. 14 Eylül 2003'teki referanduma göre, oy kullananların %56,1'i euroya 'hayır' demiştir. Kriterleri karşıladıktan sonra Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Polonya ve Romanya da euroya geçmek zorundadır.

AB üyesi olmadığı halde euro kullanan ülkeler

Andorra, Monako, San Marino ve Vatikan AB üyesi olmamalarına karşın, yapılan antlaşmalar çerçevesinde euro kullanmaktadır. Karadağ ve Kosova ise AB ile herhangi bir antlaşma imzalamadan euro kullanmaktadır.