Avrupa Basketbol Şampiyonası hangi kanalda? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, ne zaman?
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Basketbolseverlerin heyecanla beklediği EuroBasket'te Türkiye Karadağ ile maça çıkacak. Türkiye A milli erkek basketbol takımı Avrupa Basketbol Şampiyonası maçında Karadağ ile karşılaşacak. Milli takımımızın yer aldığı grupta Gürcistan, Karadağ, İspanya, Bulgaristan ve Belçika rakipleriyle karşılaşacak. Peki, Avrupa Basketbol Şampiyonası hangi kanalda? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, ne zaman?
Avrupa Basketbol Şampiyonasında Karadağ'a ev sahipliği yapacak olan milli erkek basketbol takımımız, bu yıl 41.si gerçekleşecek olan EuroBasket 2022'deki ilk maçını Karadağ ile yapacak. Avrupa Basketbol Şampiyonasının fikstürünün belli olması ile basketbolseverlerin maçlar hakkında merak ettikleri var. Avrupa Basketbol Şampiyonası hangi kanalda? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, ne zaman?
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız 1 Eylül Perşembe günü Karadağ ile karşılacak. Mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız 1 Eylül Perşembe günü Karadağ ile karşılacak. Maç 17:15'te başlayacak.
1 Eylül Perşembe: 17.15 Türkiye-Karadağ
3 Eylül Cumartesi: 17.15 Bulgaristan-Türkiye
4 Eylül Pazar: 20.00 Türkiye-Gürcistan
6 Eylül Salı: 14.30 Belçika-Türkiye
7 Eylül Çarşamba: 14.30 Türkiye-İspanya
A Grubu: Türkiye, Belçika, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, Karadağ
B Grubu: Almanya, Bosna Hersek, Fransa, Litvanya, Macaristan, Slovenya
C Grubu: Büyük Britanya, Estonya, Hırvatistan, Ukrayna, Yunanistan, İtalya
D Grubu: Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, İsrail, Sırbistan