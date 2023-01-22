Avrupa B segmenti elektrikli araç satış lideri Peugeot oldu

Peugeot, elektrikli B segment satışlarında 2022 yılını Avrupa'da lider olarak tamamladı.

29 ülkeyi kapsayan 2022 Avrupa satış rakamlarında birden fazla alanda liderlik kazanan Peugeot, e-208 ve e-2008 başta olmak üzere Avrupa'nın en çok satan 2 modeli sayesinde 2022 yılı B segment elektrikli araçlar arasında lider oldu.

Peugeot 208, 2022 yılında Avrupa B segment binek otomobil pazarında en çok satan otomobil olurken, tamamen elektrikli versiyonu e-208 de yine aynı segmentte Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu. Peugeot e-208 ve e-2008 satışları 2022 yılında Avrupa'da 76 binin üzerinde kullanıcıya ulaştı.

2023 yılı için Peugeot yol haritasını elektrikli otomobiller olarak belirledi. Yılın ilk yarısından itibaren, markanın tüm modelleri bir veya daha fazla elektromotorlu (Tamamen elektrikli, şarj edilebilir hibrit veya hibrit) versiyonla satışa sunulacak. Peugeot, 6 Ocak 2023'te Las Vegas'ta tamamen elektrikli Peugeot Inception konseptini tanıtarak elektrikli araçlar pazarında dikkatleri üzerine çekmişti.