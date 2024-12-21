Avrasya Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Kadakal kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mahir Kadakal kim olduğu merak ediliyor.Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Mahir Kadakal kimdir? Avrasya Rektörü Mahir Kadakal kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

İşte atama kararı:



AVRASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MAHİR KADAKAL KİMDİR?

28.04.1971 tarihinde Gümüşhane'nin Merkez Süle Köyü'nde dünyaya geldi. Emekli Eğitimci Erdoğan Kadakal'ın oğludur.İlköğrenimini Süle Köyü İlkokulu'nda, orta öğrenimini Sivas Yıldızeli Pamukpınar Öğretmen Lisesi orta kısmında ve lise öğrenimini Gümüşhane Mareşal Çakmak Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1989 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı'na girdi ve 1993 yılında bu bölümden mezun oldu. 1993 Eylül'ünde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde başladığı Yüksek Lisans eğitimini 1996 Haziran'ında "Lineer Diferansiyel Operatörlerin Bazı Temel Özellikleri" başlıklı tezi ile tamamladı. 16.02.1994 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Anabilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı.

1996 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora programını kazandı. Üniversitedeki yeni yapılanmadan dolayı Araştırma Görevliliği kadrosu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'ne aktarıldı. Mayıs 2000'de "Sınır Şartlarının Birinde Özdeğer Parametresi Bulunduran Regüler Sınır-Değer-Geçiş Problemi" isimli Doktorasını bitirdikten sonra aynı dönemde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. 11.04.2006 tarihinde Üniversiteler arası Kurulun yapmış olduğu sınavın sonucunda Doçent oldu.

05.02.2008 tarihinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı'na Doçent Doktor olarak atandı. 2010 yılında Matematik Bölüm Başkanlığına ve ardından 2011 yılı Mayıs ayında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürlüğüne atandı. 07.09.2011 tarihinde Profesör oldu. Giresun Üniversitesinde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 2015 yılında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak atandı.

Yurt içi ve yurt dışı dergilerde birçok makalesi yayınlanmıştır. Uluslar arası ve ulusal konferans ve sempozyumlarda yer almıştır. Ayrıca "Genel matematik-I" ve "Genel Matematik-I Problem Çözümleri" isimli iki adet kitapta yazarlık yapmıştır. Oğuzhan Emre ve Gülsüm Rengin adında iki çocuk babasıdır.