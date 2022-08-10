Avrasya Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
Avrasya Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Avrasya Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Avrasya Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Avrasya Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
Avrasya Üniversitesi, Trabzon'da yerleşik; Maçka İmar, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz bir vakıf üniversitesi'dir. Yükseköğretim Kurulu'na 2010 yılında yapılan başvuruyu takiben mevzuatta öngörülen süreçler tamamlanmış ve TBMM Genel Kurulu'nda kanunla Avrasya Üniversitesi'nin kurulması kabul edilmiştir. Kanunun 28.01.2011 tarihli Resmî Gazetede 27829 sayı numarasıyla yayımlanmasıyla Avrasya Üniversitesi tüzel kişiliğini kazanmıştır. Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından yönetilmektedir.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Gıda Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Harita Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Harita Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Maliye (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Maliye (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Odyoloji (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Sağlık Yönetimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)