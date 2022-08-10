Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Avrasya Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Avrasya Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Avrasya Üniversitesi, Trabzon'da yerleşik; Maçka İmar, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz bir vakıf üniversitesi'dir. Yükseköğretim Kurulu'na 2010 yılında yapılan başvuruyu takiben mevzuatta öngörülen süreçler tamamlanmış ve TBMM Genel Kurulu'nda kanunla Avrasya Üniversitesi'nin kurulması kabul edilmiştir. Kanunun 28.01.2011 tarihli Resmî Gazetede 27829 sayı numarasıyla yayımlanmasıyla Avrasya Üniversitesi tüzel kişiliğini kazanmıştır. Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından yönetilmektedir.

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