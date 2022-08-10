Avrasya Üniversitesi Bölümleri
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Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Avrasya Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Avrasya Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri!
Avrasya Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Avrasya Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, AvrasyaÜniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Gıda Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Harita Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Harita Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Maliye (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Maliye (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Odyoloji (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Sağlık Yönetimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)