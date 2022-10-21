Avrasya Tüneli'ni bugün kullanacaklara yönelik önemli bir uyarı yapıldı. Avrasya Tüneli'nin belli saat aralığında trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Duyurunun ardından vatandaşlar, Avrasya Tüneli'nin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, Avrasya Tüneli neden kapalı? Avrasya Tüneli ne zaman açılacak? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, Avrasya Tüneli belirli bir saat aralığında trafiğe kapalı tutulacak. Bu nedenle tüneli kullanmayı planlayan vatandaşların başka yolları tercih etmesi gerektiği ifade edildi. Vatandaşlar, Avrasya Tüneli'nin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Avrasya Tüneli'nin neden trafiğe kapatılacağı merak konusu oldu. Peki, Avrasya Tüneli neden kapalı? Avrasya Tüneli ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

AVRASYA TÜNELİ NEDEN KAPALI?

Avrasya Tüneli'ni bugün kullanacaklara yönelik önemli bir uyarı yapıldı. Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle bu gece saat 00.01 ila 05.00 arasında trafiğe kapalı tutulacak.

AVRASYA TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, Avrasya Tüneli'nde bu gece planlı bakım çalışması yapılacak. Tüneli bu kapsamda 00.01-05.00 saatlerinde trafiğe kapalı tutulacak.