Avrasya Tüneli'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda tünelin bir süre kapatılacağı yer aldı. Araç sahipleri ise arama motorlarında Avrasya Tüneli ne zamana kadar kapalı? 19 Ekim Avrasya Tüneli saat kaçta açılacak? sorularını araştırdı.

Avrasya Tüneli ne zamana kadar kapalı? 19 Ekim Avrasya Tüneli saat kaçta trafiğe açılacak? Tünel hangi saatlerde kapalı olacak?

Avrasya Tüneli geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. Otomobil sahiplerinin gündeminde ise tünelin ne zaman trafiğe açılacağı yer aldı. Peki, Avrasya Tüneli ne zamana kadar kapalı? 19 Ekim Avrasya Tüneli saat kaçta açılacak?

AVRASYA TÜNELİ NE ZAMANA KADAR KAPALI?

Avrasya Tüneli'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "19-20 Ekim'de 00.01-05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir." ifadeleri kullanıldı.