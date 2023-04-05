Son dakika gelen haberlere göre Avrasya Tüneli'nde kaza olduğu yönünde iddialar yer aldı. Peki, Avrasya Tüneli kapalı mı? Avrasya Tüneli neden kapalı, kapatıldı mı? Son Dakika Avrasya Tünelinde kaza mı oldu?

Avrasya Tüneli kapalı mı? Son dakika gelen haberlere göre Avrasya Tüneli'nde kaza olduğu yönünde iddialar yer aldı. Peki, Avrasya Tüneli kapalı mı? Avrasya Tüneli neden kapalı, kapatıldı mı? Son Dakika Avrasya Tünelinde kaza mı oldu? Detaylar...

AVRASYA TÜNELİ KAPALI MI?

Avrasya Tüneli Avrupa - Anadolu yönünde tünelin içinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.