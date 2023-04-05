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Avrasya Tüneli kapalı mı? Avrasya Tüneli neden kapalı, kapatıldı mı? Son Dakika Avrasya Tünelinde kaza mı oldu?

Avrasya Tüneli kapalı mı? Avrasya Tüneli neden kapalı, kapatıldı mı? Son Dakika Avrasya Tünelinde kaza mı oldu?

Gündem Haberleri

Son dakika gelen haberlere göre Avrasya Tüneli'nde kaza olduğu yönünde iddialar yer aldı. Peki, Avrasya Tüneli kapalı mı? Avrasya Tüneli neden kapalı, kapatıldı mı? Son Dakika Avrasya Tünelinde kaza mı oldu?

İSTANBUL-AVRASYA TÜNELİ'NDE KAZAİSTANBUL-AVRASYA TÜNELİ'NDE KAZA

Avrasya Tüneli kapalı mı? Son dakika gelen haberlere göre Avrasya Tüneli'nde kaza olduğu yönünde iddialar yer aldı. Peki, Avrasya Tüneli kapalı mı? Avrasya Tüneli neden kapalı, kapatıldı mı? Son Dakika Avrasya Tünelinde kaza mı oldu? Detaylar...

AVRASYA TÜNELİ KAPALI MI?

Avrasya Tüneli Avrupa - Anadolu yönünde tünelin içinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Avrasya Tüneli Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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