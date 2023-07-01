Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi Köprüleri ücretli mi? Köprülerin bayramda ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından köprüler ücretsiz mi sorusu araştırılmaktadır. Peki, Avrasya tüneli bayramda ücretsiz mi? Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüsü Kurban Bayramı'nda ücretli mi? Köprüler bayramda ücretli mi, ücretsiz mi? İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nın son günü hangi yollar ücretsiz sorusu araştırılmaya başlandı. 9 günlük tatilin sona ermesiyle vatandaşlar tarafından ücretsiz yollar ve köprüler araştırılmaktadır. Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişlerde para alınıyor mu merak konusu oldu. Peki, Avrasya tüneli bayramda ücretsiz mi? Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüsü Kurban Bayramı'nda ücretli mi? Köprüler bayramda ücretli mi, ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

AVRASYA TÜNELİ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayımlanan kararda 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

KÖPRÜLER KURBAN BAYRAMI'NDA ÜCRETLİ Mİ?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.