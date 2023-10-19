Avrasya Tüneli açık mı, kapalı mı? 19 Ekim günü bakıma gireceği duyurulan Avrasya Tüneli ne zaman açılacak? Avrupa ile Anadolu yakasını birleştiren ve hızlı ulaşım sağlayan Avrasya Tüneli'nde bakım çalışması yapılıyor. Çalışma nedeniyle her iki yönde geçici olarak trafik durduruldu. Peki, Avrasya Tüneli açık mı kapalı mı?

Avrasya Tüneli açık mı, kapalı mı? Bakıma giren Avrasya Tüneli ne zaman açılacak?

Avrasya Tüneli açık mı, kapalı mı? Avrupa yakası ile Anadolu yakası arasında bağlantıyı sağlayan Avrasya Tüneli'nde bakım çalışması yapılıyor. Avrasya Tüneli'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda gerçekleşecek çalışmalar nedeniyle tünelin her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyeceği vurgulandı.

AVRASYA TÜNELİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Avrasya Tüneli'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "19-20 Ekim'de 00.01-05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL, minibüsler için ise 79,5 TL'dir. Fiyatlara %8 KDV dahildir.

Avrasya gece tarifesinde ise %50 indirimli ücretler geçerlidir. Yani otomobiller Avrasya Tüneli'nden gece uygulamasında 26,5 TL ödeyerek, minibüsler ise 39,75 TL ödeyerek geçebilmektedir.

AVRASYA TÜNELİ'NDE GÜNLÜK GEÇİŞ GARANTİSİ AŞILDI

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ""Avrasya Tüneli'nin günlük 70 bin 574 araç garantisi bulunuyor. Eylül ayı ortalamasına göre tüneli kullanan araç sayısı günlük 74 bini aştı. 22 Nisan 2023'te ise maksimum günlük 85 bin 491 araç sayısına ulaşmıştı. Devletimiz, trafik garantisi günlük 70 bin 574 araç olan Avrasya Tüneli'nde birkaç yıl içerisinde gelir paylaşımına geçecek" sözlerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, "En derin noktası denizin 106.4 metre altında olan Avrasya Tüneli'nde depreme dayanıklılığı artırmak üzere sismik bilezikler kullanıldı. Bu sayede, tünelin 500 yılda bir görülebilecek depreme karşı 'servis şartları' ve 2500 yılda bir görülebilecek depreme karşı ise güvenlik şartları bozulmayacak şekilde inşa edildi." dedi.

İlgili Haberler