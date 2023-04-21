Üye Girişi
Haberi Paylaş
AVM'ler bugün açık mı, kapalı mı? Bayramda AVM'ler açık mı, kaça kadar açık?

AVM'ler bugün açık mı, kapalı mı? Bayramda AVM'ler açık mı, kaça kadar açık?

Gündem Haberleri

Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla beraber vatandaşlar AVM'lerin bugün açık olup olmadığını merak etti. 21 Nisan itibari ile başlayan Ramazan Bayramı'nda sevdikleri ile AVM'lere gitmek isteyenler arama motorlarında AVM'ler bugün açık mı, kapalı mı? Bayramda AVM'ler açık mı, kaça kadar açık? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

Eyyübiye Bayram Namazı Saat Kaçta?Eyyübiye Bayram Namazı Saat Kaçta?

AVM'ler bugün açık mı, kapalı mı? Bayramda AVM'ler açık mı, kaça kadar açık? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ramazan Bayramı'nda çoğu işletmenin kapalı olması sebebiyle vatandaşlar AVM'lerin bugün açık olup olmadığını merak etti. Peki, AVM'ler bugün açık mı, kapalı mı? Bayramda AVM'ler açık mı, kaça kadar açık?

AVM'LER BUGÜN AÇIK MI?

Ramazan Bayramı sebebiyle alışveriş merkezlerinin bayramın ilk günü saat 12.00-13.00 saat aralığında açılması planlanmaktadır. Bayramda AVM'lerin çalışma saatleri alışveriş merkezlerine göre değişmektedir.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Ramazan Bayramı Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title