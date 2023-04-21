Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla beraber vatandaşlar AVM'lerin bugün açık olup olmadığını merak etti. 21 Nisan itibari ile başlayan Ramazan Bayramı'nda sevdikleri ile AVM'lere gitmek isteyenler arama motorlarında AVM'ler bugün açık mı, kapalı mı? Bayramda AVM'ler açık mı, kaça kadar açık? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

AVM'ler bugün açık mı, kapalı mı? Bayramda AVM'ler açık mı, kaça kadar açık? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ramazan Bayramı'nda çoğu işletmenin kapalı olması sebebiyle vatandaşlar AVM'lerin bugün açık olup olmadığını merak etti. Peki, AVM'ler bugün açık mı, kapalı mı? Bayramda AVM'ler açık mı, kaça kadar açık?

AVM'LER BUGÜN AÇIK MI?

Ramazan Bayramı sebebiyle alışveriş merkezlerinin bayramın ilk günü saat 12.00-13.00 saat aralığında açılması planlanmaktadır. Bayramda AVM'lerin çalışma saatleri alışveriş merkezlerine göre değişmektedir.