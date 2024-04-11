Bayramın başlaması ile birlikte birçok vatandaş tarafından AVM'ler açık mı sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. 10-11-12 Nisan AVM saatleri birçok kişi tarafından merak ediliyor ve gündemde yer alıyor. Peki, AVM'LER AÇIK MI? Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 10-11-12 Nisan AVM saatleri!

BAYRAMDA AVMLER AÇIK MI?

Genellikle bayram boyunca AVM'ler açık olmaktadır. Ancak, bayramın birinci günü bazı AVM'ler sabah saatlerinde değil, öğleden sonra saatlerinde açılabilir. Bu saatler genellikle 12.00 veya 13.00 gibi belirlenir.

Her AVM'nin bayram tatili boyunca işletme saatleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle, AVM'lerin çalışma saatleri hakkında güncel bilgi almak için ilgili AVM'nin resmi iletişim kanallarını kullanmak önemlidir. Ayrıca, AVM'nin web sitesi veya sosyal medya hesapları da güncel çalışma saatleri hakkında bilgi sağlayabilir.